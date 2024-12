$!Fernanda Zatarain buscar refrendar su título de Reina

En el 2008 Fernanda Zatarain se coronó como Reina de la Poesía del Carnaval de Mazatlán, ahora, regresa con el firme propósito de ser la Máxima Soberana de esta fiesta porteña y llevarse a casa la corona grande.

Con apenas 9 años de edad vivió la experiencia de ser una Reina, lo que terminó de afianzar su amor por el carnaval, desde entonces vive en Fernanda la esperanza de regresar para convertirse en la Reina del Carnaval y poder regalarle a su niña interior esa corona que tantas veces ha visto en sus sueños.

Ahora, a sus 25 es una de las candidatas oficiales, y se está preparando arduamente para sacar sus mejores armas en la noche de la elección de la Reina, y poder convencer al jurado de que ella es la mejor opción para portar la corona.

“Yo fui Reina de la Poesía en el 2008, recuerdo que en mi coronación estuvo Belinda, fue una experiencia única, que solo los que la hemos vivido sabemos lo que se siente ser parte del Carnaval, desde entonces, desde niña, he amado el Carnaval, y siempre he tenido la espinita de ser Reina, y este año me decidí a buscar ese sueño”, dijo Fernanda Zatarain en su entrevista para Noroeste.

La joven modelo se está preparando fuertemente con clases de pasarela y oratoria, pero además considera que sus mayores cualidades son ser una mujer disciplinada y “con inteligencia emocional para afrontar sus miedos”, lo que puede ayudarla a ganar esta contienda.

Fernanda tiene experiencia como modelo de videos musicales de prestigiosas agrupaciones del regional mexicano, además, durante mucho tiempo fue imagen de una reconocida marca de productos de belleza. Actualmente se desarrolla como productora audiovisual, y colabora con la oficina de Lizos Music, sello discográfico de Banda MS.

“Yo ya viví lo que es estar frente a las cámaras, durante varios años fui modelo, fui imagen de una crema, hice varias cosas, y luego conocí lo que es estar detrás de las cámaras, producir y también me encantó, es un mundo nuevo para mí, y estoy aprendiendo bastante”, dijo.

Fernanda se dijo admiradora de Olga Rodríguez, Reina del Carnaval del 2008 que llevó por nombre “Historias Lejanas”. Y quien fue la Máxima soberana cuando ella fue Reina de la Poesía. “Desde pequeña compartí con ella todo el proceso para representar a todos los mazatlecos, y es una mujer digna de admirar, dejó una huella dentro de la Historia del Carnaval”, compartió.

Finalmente dijo con alegría sentirse cobijada por su familia y amigos cercanos en este proceso de campaña, del que dijo está disfrutando cada momento. De llegar a ser la Reina le gustaría que la gente la recordara como una soberana cercana al pueblo, muy humana, y con ganas de ayudar a quien más lo necesita.

Fernanda considera que la Reina del 2025 debe ser una mujer comprometida a ayudar a quien más lo necesita, y se la voz de quienes no tienen reflectores para exponer sus problemas. Piensa que en Mazatlán hay muchas cosas por hacer, y agradece aquella Reinas que dejan de lado todo el glamour que conlleva ser la embajadora de las Fiesta de Momo para sumarse a causas sociales.

Perfil

Fernanda Lizbeth Zatarain

25 años

Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Productora Audiovisual

Padres: Claudia Zatarain

Hermanos: Ángel y Santiago

Pasatiempos: Patinar e ir a conciertos

Color de Porra: Naranja