Festeja la afición sinaloense tercer triunfo de la selección mexicana

El tercer encuentro de la Selección Mexicana llegó y como se esperaba, los sinaloenses salieron a disfrutar una vez más a las calles de este partido contra República Checa, en un encuentro por demás “cardiaco”, que finalmente concluyó con una victoria más para el equipo mexicano, con un resultado de 3 goles a cero, dejando fuera a Chequia.

Portando las playeras oficiales de la selección, globos, matracas, cornetas, familias, amigos, parejas, niños y niñas acudieron a restaurantes de la ciudad, disfrutando de un ambiente futbolero lleno de alegría, que se acrecentó gracias por este nuevo triunfo del equipo mexicano, esperando ahora la llegada del cuarto juego de la selección en este mundial.