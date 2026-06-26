Gente
|
Mundial 2026

Festeja la afición sinaloense tercer triunfo de la selección mexicana

El equipo tricolor regala un triunfo más a la afición, tras derrotar 3-0 a Chequia, goliza que fue celebrada en diferentes puntos de la ciudad
Leopoldo Medina |
26/06/2026 15:12
26/06/2026 15:12

El tercer encuentro de la Selección Mexicana llegó y como se esperaba, los sinaloenses salieron a disfrutar una vez más a las calles de este partido contra República Checa, en un encuentro por demás “cardiaco”, que finalmente concluyó con una victoria más para el equipo mexicano, con un resultado de 3 goles a cero, dejando fuera a Chequia.

Portando las playeras oficiales de la selección, globos, matracas, cornetas, familias, amigos, parejas, niños y niñas acudieron a restaurantes de la ciudad, disfrutando de un ambiente futbolero lleno de alegría, que se acrecentó gracias por este nuevo triunfo del equipo mexicano, esperando ahora la llegada del cuarto juego de la selección en este mundial.

#Mundial 2026
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube