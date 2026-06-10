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Celebración

Festeja Noelia Aguilar su cumpleaños con familia y amigos

La festejada celebró sus 51 años con distintos festejos a los que acudieron sus amigos y sus seres queridos, quienes compartieron con ella muestras de cariño
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/06/2026 10:34
10/06/2026 10:34

Rodeada del cariño de su familia y las muestras de afecto de sus amigos, Noelia Aguilar celebró sus 51 años de vida.

Su esposo José Martín Huerta, y sus hijos Alex, Melissa y Martín Huerta Aguilar fueron los primeros en felicitarla.

Noelia comenzó sus festejos con amigos y ex compañeros de trabajo con quienes ha estrechado lazos de amistad, que le organizaron un desayuno.

Posteriormente, su familia se reunió para felicitarla y compartir con ella una alegre celebración a la que acudieron sus papás Erasmo Aguilar Cuadras y María Juana López Parra, sus hermanas, sobrinas y nietos.

  • $!Noelia compartió este momento con sus padres Erasmo Aguilar y María Juana López.
    Noelia compartió este momento con sus padres Erasmo Aguilar y María Juana López.
  • $!Un desayuno entre amigos le organizaron María del Carmen López, Rodolfo Castaños, Armida Castro, Conchita Félix, Eleazar Meléndrez, Mary Salas, Ramón Cárdenas y Martha Araujo.
    Un desayuno entre amigos le organizaron María del Carmen López, Rodolfo Castaños, Armida Castro, Conchita Félix, Eleazar Meléndrez, Mary Salas, Ramón Cárdenas y Martha Araujo.
  • $!Armida Castro felicitó a Noelia.
    Armida Castro felicitó a Noelia.
  • $!La festejada con sus hermanas Amayrany, María Lourdes, Juanita Aguilar, su mamá María Juana López Parra y su sobrina Laura Ontiveros.
    La festejada con sus hermanas Amayrany, María Lourdes, Juanita Aguilar, su mamá María Juana López Parra y su sobrina Laura Ontiveros.
  • $!Acompañada por sus cuñadas Emma Guadalupe, Patricia, María Juana Huerta Delgado y su suegra María Delgado Díaz.
    Acompañada por sus cuñadas Emma Guadalupe, Patricia, María Juana Huerta Delgado y su suegra María Delgado Díaz.
  • $!Muy consentida estuvo Noelia por su esposo José Martín Huerta, y sus hijos Alex, Melissa y Martín Huerta Aguilar.
    Muy consentida estuvo Noelia por su esposo José Martín Huerta, y sus hijos Alex, Melissa y Martín Huerta Aguilar.
  • $!Con su mamá María Juana López Parra.
    Con su mamá María Juana López Parra.
  • $!Sus nietos Dayraliz y Alexander Huerta Alvarado la llenaron de abrazos y felicitaciones.
    Sus nietos Dayraliz y Alexander Huerta Alvarado la llenaron de abrazos y felicitaciones.
  • $!Su gran amiga desde secundaria Trinidad Pérez Higuera acudió a celebrarla.
    Su gran amiga desde secundaria Trinidad Pérez Higuera acudió a celebrarla.
  • $!Ramón Cárdenas felicitó a Noelia.
    Ramón Cárdenas felicitó a Noelia.
  • $!Rodolfo Castaños acompañó a su amiga Noelia en su festejo.
    Rodolfo Castaños acompañó a su amiga Noelia en su festejo.
  • $!Amigas se reunieron para llenarla de flores, regalos y buenos deseos.
    Amigas se reunieron para llenarla de flores, regalos y buenos deseos.
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