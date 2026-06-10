Festeja Noelia Aguilar su cumpleaños con familia y amigos

Rodeada del cariño de su familia y las muestras de afecto de sus amigos, Noelia Aguilar celebró sus 51 años de vida.

Su esposo José Martín Huerta, y sus hijos Alex, Melissa y Martín Huerta Aguilar fueron los primeros en felicitarla.

Noelia comenzó sus festejos con amigos y ex compañeros de trabajo con quienes ha estrechado lazos de amistad, que le organizaron un desayuno.

Posteriormente, su familia se reunió para felicitarla y compartir con ella una alegre celebración a la que acudieron sus papás Erasmo Aguilar Cuadras y María Juana López Parra, sus hermanas, sobrinas y nietos.