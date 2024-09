La búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad de expresión, así como informar con veracidad lo que acontece en Sinaloa, y todo México, celebra Grupo Noroeste, quien este año cumplió 51 años de fundación.

Es por eso, que colaboradores de distintas áreas de Noroeste Mazatlán festejaron tan importante acontecimiento con una convivencia.

Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Noroeste y Guillermina García Nevares, directora editorial, fueron las anfitrionas de la reunión que tuvo lugar en el área del comedor de esta casa editorial.

“Dar gracias por estar aquí, darles las gracias a ustedes y gracias a Noroeste que nos ha logrado reunir a muchos de nosotros durante muchos años y sobre todo lograr un conglomerado de edades, de talentos, que finalmente todos los días somos los que hacemos posible edificar un medio que ahora no es impreso, sino digital, con todo lo que eso implica”, dijo Guillermina García.

“Y sobre todo en momentos como los de ahora, los de Culiacán, no fuimos a celebrar el lunes, era cuando se iba a programar la misa, y se canceló; teníamos programado para mañana, ya cancelamos también, no están las circunstancias para celebrar en Culiacán, a ver si nos lo permite nuestro contexto violento festejar la semana próxima, pero en momentos tan difíciles y tan complicados para el Estado, con mayor razón resalta nuestra labor, nuestra labor informativa, orientadora, sobre todo nuestra labor de dilucidar la información, de analizarla y no alarmar por alarmar, sino de alertar. Yo creo que es lo más valioso que hacemos en Noroeste en momentos como estos”, dijo.

Por su parte, Elizabeth Peraza comentó la importancia de trabajar en equipo.

“Felicitarlos a todos, cada uno de ustedes por el trabajo que hacemos, finalmente somos un equipo, y tan importante es el trabajo que hacemos desde la dirección general hasta el puesto que sea. Todos aquí somos un equipo y somos igual de importantes”, comentó Peraza.

“En la mañana, se nos quedó Barreiro alrededor de las 6 de la mañana de frente a los delincuentes, tirando detonaciones. Y aún así, no le dio miedo, aún así, está dispuesto a ir y llevar el periódico hoy en la noche, en la madrugada a Culiacán. Por esa actitud vale la pena seguir adelante. Hay que seguirle echando ganas. Felicidades. La verdad, este trabajo y este logro, 51 años, es de todos. Y a seguir brillando como equipo”, apuntó.

En la reunión, los presentes disfrutaron de una taquiza, bocadillos, bebidas y de una rebanada del pastel, mientras gozaban de amenas charlas entre amigos y compañeros.