Festeja Noroeste a los niños y niñas con dulces y juguetes por la campaña Sé un Rey Mago

Por segundo año consecutivo, Noroeste realizó en conjunto con el Colectivo Sabuesos Guerreras, la campaña Sé un Rey Mago, en donde niños y niñas, hijos de las integrantes de este grupo recibieron dulces y juguetes, gracias al apoyo de los lectores, e iniciativa privada.

Llenos de alegría, los Reyes Magos llegaron al salón Yameto, cargados con bolsas de juguetes, además de pizzas, roscas y chocolate para repartir entre los más de 30 niños que se dieron cita en este evento, para recibir algunos de los regalos que pidieron en sus cartas, las cuales fueron publicadas en Noroeste.

La iniciativa, que suma más de dos décadas llevándose a cabo, volvió a tomar forma gracias a la participación ciudadana. Uno a uno, las niñas y niños participantes fueron llamados para pasar al frente y recibir el obsequio que habían pedido semanas atrás a Melchor, Gaspar y Baltasar.

El director general de Noroeste, Adrián López Ortiz, agradeció la confianza del colectivo y la respuesta de lectores y patrocinadores. Además, destacó que el periódico funcionó como un canal para hacer llegar la solidaridad.