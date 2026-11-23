Con gran entusiasmo y rodeado del cariño de sus amistades más cercanas, Pedro Manuel Montoya Hernández celebró la llegada de un año más de vida, teniendo como temática principal a su ídolo del futbol, Cristiano Ronaldo.

Aunque su cumpleaños será el próximo 26 de noviembre, su mamá, Martha Hernández, decidió consentirlo con un festejo previo en la Cenaduría Fátima.

El lugar lució una decoración alusiva al astro portugués, detalle que también se reflejó en el diseño de su pastel de cumpleaños. Durante la velada, el festejado posó muy contento para las fotografías del recuerdo luciendo una playera roja de su jugador favorito CR7, dejando ver su gran afición por el deporte.

Para consentir el paladar de los asistentes, además del tradicional menú de la cenaduría, los invitados disfrutaron como entrada de una deliciosa bandeja de mariscos preparada especialmente para la ocasión por María Elena Montoya, amiga de la familia y encargada del lugar.