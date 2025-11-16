Festejan corriendo los 50 años de Mueblerías Valdez Baluarte

Con mucho éxito se realizó la primera edición de la Carrera Valdez Baluarte 2025, reuniendo a cientos de corredores que se dieron cita a este evento deportivo, para celebrar los 50 años de historia de esta reconocida empresa sinaloense.

Jóvenes, adultos, niños y hasta corredores profesionales, acudieron a esta carrera para participar, corriendo, trotando, disfrutando de un evento cien por ciento familiar, participando en las categorías de 3, 5 y 10 kilómetros, con salida y meta frente a la Plaza Fórum, recorriendo todo el bulevard Diego Valadés, para volver al punto de partida, donde disfrutaron de rifas de regalos, música y buen ambiente.