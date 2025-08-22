Festejan el Día del Bombero con una misa de acción de gracias

El sonido de las sirenas se escuchó con gran fuerza por la Avenida Álvaro Obregón, dando paso a más de 140 elementos del Departamento de Bomberos de Culiacán, anunciando así el inicio de su festejo en el Día Nacional del Bombero.

Portando su característico uniforme, hombres y mujeres acudieron a la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, para celebrar su misa de acción de gracias.

Efraín Araujo Zazueta, comandante de Bomberos Culiacán, compartió que este es un día para rendir un claro homenaje, un reconocimiento a todas las mujeres y hombres que arriesgan su vida con el único objetivo de servir a la sociedad ante cualquier sinestro.

“Estamos orgullosos de esa noble labor que día a día ellos desarrollan en bien de la comunidad, en bien de las empresas, de todo mundo, manifestando el compromiso de que queremos seguir trabajando, pero que también queremos seguir creciendo”, destacó Araujo Zazueta

Subrayó que el Día Nacional del Bombero, desea que todos sus elementos se sientan orgullosos, felices de lo que han logrado, además de invitarlos a seguir trabajando, a pedir a las autoridades a que sigan confiando en ellos, y pedir más apoyo al patronato, con el compromiso de seguir mejorando cada día en pro de la sociedad.