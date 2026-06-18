Festejan sinaloenses segundo triunfo de México en la Copa Mundial 2026

México lo volvió hacer, la selección de futbol mexicana obtuvo su segundo triunfo en esta Copa Mundial 2026, esta vez derrotando al equipo de Corea del Sur, con un marcador de 1-0, triunfo que los convierte en líderes de su grupo, momento que fue celebrado por la afición sinaloense.

Luciendo la tradicional playera verde, aficionados salieron a disfrutar de este segundo encuentro, algunos desde el gimnasio, otros en restaurantes, bares, en casa de los amigos, en el trabajo, con la familia, todos unidos por el futbol, mostrando su apoyo, entre porras, gritos, aplausos, y mucha alegría.

Tras esta hazaña, el equipo mexicano jugará su tercer partido en el Estadio Azteca, dentro los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.