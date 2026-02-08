Festival de la Belleza Rendez Vous recibe la primavera-verano en Cimaco Mazatlán

Cimaco da la bienvenida a una nueva temporada con el inicio de Rendez Vous: Festival de la Belleza, que arrancó el viernes 6 de febrero en su sucursal de Mazatlán y se extenderá hasta el 23 de febrero.

La tienda departamental se llenó de aromas, color y tendencias con el inicio del festival, evento que marca la llegada de la temporada primavera-verano y que, como ya es tradición, reúne lo mejor en perfumería, maquillaje y cuidado de la piel de marcas reconocidas a nivel internacional.

El departamento de perfumería y belleza ofrece nuevas fragancias de frescura, líneas de maquillaje duraderas y atrevidas, así como tratamientos innovadores para consentir a los clientes que buscan renovar su imagen y descubrir lo más actual del mundo de la belleza.

Durante la presentación, el gerente de Cimaco Mazatlán, Gilberto Villalobos, destacó que este evento se realiza cada temporada como una propuesta de la tienda para acercar a sus clientes a las tendencias más recientes.

En tanto, Itzel Vilchis, supervisora del departamento de perfumería, explicó que la temática de este año está inspirada en la naturaleza maximalista, con colores brillantes, texturas llamativas y fragancias que evocan frescura.

Además de la nueva imagen del área de perfumería, Cimaco anunció un calendario de consultas, pláticas y talleres con expertos en belleza y cuidado personal, el cual podrá consultarse a través de sus redes sociales.

A esto se suman diversas promociones especiales, con obsequios para quienes realicen compras de 7 mil pesos o más en los departamentos de perfumería y belleza, los obsequios pueden ser una tina spa para pies o una recortadora de cabello.

En compras mínimas de 2 mil 500 pesos, los clientes también podrán llevarse una cosmetiquera o un set de cuchillos, además de participar en dinámicas con otros premios sorpresa.