Gente
|
Invitación

Festival de la Belleza Rendez Vous recibe la primavera-verano en Cimaco Mazatlán

Fragancias frescas, maquillaje en tendencia y tratamientos innovadores forman parte del festival, que del 6 al 23 de febrero transforma el departamento de perfumería de Cimaco Mazatlán en un espacio lleno de color, estilo y nuevas experiencias para sus clientes
Marisela González |
08/02/2026 13:12
08/02/2026 13:12

Cimaco da la bienvenida a una nueva temporada con el inicio de Rendez Vous: Festival de la Belleza, que arrancó el viernes 6 de febrero en su sucursal de Mazatlán y se extenderá hasta el 23 de febrero.

La tienda departamental se llenó de aromas, color y tendencias con el inicio del festival, evento que marca la llegada de la temporada primavera-verano y que, como ya es tradición, reúne lo mejor en perfumería, maquillaje y cuidado de la piel de marcas reconocidas a nivel internacional.

El departamento de perfumería y belleza ofrece nuevas fragancias de frescura, líneas de maquillaje duraderas y atrevidas, así como tratamientos innovadores para consentir a los clientes que buscan renovar su imagen y descubrir lo más actual del mundo de la belleza.

Durante la presentación, el gerente de Cimaco Mazatlán, Gilberto Villalobos, destacó que este evento se realiza cada temporada como una propuesta de la tienda para acercar a sus clientes a las tendencias más recientes.

En tanto, Itzel Vilchis, supervisora del departamento de perfumería, explicó que la temática de este año está inspirada en la naturaleza maximalista, con colores brillantes, texturas llamativas y fragancias que evocan frescura.

Además de la nueva imagen del área de perfumería, Cimaco anunció un calendario de consultas, pláticas y talleres con expertos en belleza y cuidado personal, el cual podrá consultarse a través de sus redes sociales.

A esto se suman diversas promociones especiales, con obsequios para quienes realicen compras de 7 mil pesos o más en los departamentos de perfumería y belleza, los obsequios pueden ser una tina spa para pies o una recortadora de cabello.

En compras mínimas de 2 mil 500 pesos, los clientes también podrán llevarse una cosmetiquera o un set de cuchillos, además de participar en dinámicas con otros premios sorpresa.

  • $!Gilberto Villalobos, Dennise Rodríguez e Itzel Vilchis.
    Gilberto Villalobos, Dennise Rodríguez e Itzel Vilchis. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Nereyda Hernández y Lorenza Ceja.
    Nereyda Hernández y Lorenza Ceja. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Gilberto Villalobos, gerente de Cimaco Mazatlán, durante la presentación del Festival de la Belleza Rendez Vous.
    Gilberto Villalobos, gerente de Cimaco Mazatlán, durante la presentación del Festival de la Belleza Rendez Vous. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Dennise Rodríguez, Gilberto Villalobos e Itzel Vilchis.
    Dennise Rodríguez, Gilberto Villalobos e Itzel Vilchis. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Steven Zazueta, Gabriela Melendes y Karina Vázquez.
    Steven Zazueta, Gabriela Melendes y Karina Vázquez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alma García y Lourdes Iribe.
    Alma García y Lourdes Iribe. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!El Festival de la Belleza Rendez Vous reúne marcas reconocidas a nivel internacional en un solo espacio.
    El Festival de la Belleza Rendez Vous reúne marcas reconocidas a nivel internacional en un solo espacio. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
#Cimaco
#Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube