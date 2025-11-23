Gente
Fieles se reúnen en el 29 Congreso Diocesano en María del Mar

Con gran participación de la comunidad católica, la parroquia María del Mar fue sede del evento, donde se vivió una jornada de reflexión, oración y convivencia que reunió a feligreses de distintas zonas de Mazatlán; los asistentes disfrutan de kermés
Marisela González |
23/11/2025 13:15
23/11/2025 13:15

En un ambiente de fraternidad y entusiasmo espiritual, la Parroquia María del Mar abrió sus puertas para recibir a decenas de fieles que participaron en el 29 Congreso Diocesano.

Familias completas, jóvenes y grupos parroquiales acudieron por dos días al recinto para formar parte de esta jornada dedicada a fortalecer la fe y la unidad comunitaria.

El evento incluyó momentos de oración, conferencias, dinámicas grupales y celebraciones litúrgicas que motivaron la participación activa de los asistentes.

Los ponentes invitados compartieron mensajes de esperanza y renovación espiritual, mientras que los participantes aprovecharon el espacio para convivir, intercambiar experiencias y reforzar su compromiso pastoral.

Los asistentes también disfrutaron de una animada kermés instalada en el patio de la parroquia, donde familias y grupos parroquiales convivieron entre antojitos y música.

  El Hermano Guillermo Castillo, Padre Ángel Olvera y El Hermano Francisco Sixteco.
    El Hermano Guillermo Castillo, Padre Ángel Olvera y El Hermano Francisco Sixteco.
  Los sacerdotes Manuel Carrasco y Antonio Guerra.
    Los sacerdotes Manuel Carrasco y Antonio Guerra.
  Alejandro Bernal y Juan Enrique Velázquez.
    Alejandro Bernal y Juan Enrique Velázquez.
  María Concepción Delgado, Leticia Saracco, Lizeth Guerra y Olga Lidia Montes.
    María Concepción Delgado, Leticia Saracco, Lizeth Guerra y Olga Lidia Montes.
  Ana Elsy Lejarza de González, Nelly Bernal y Ana Mercado.
    Ana Elsy Lejarza de González, Nelly Bernal y Ana Mercado.
  Laura Gutiérrez y Marisa Urías.
    Laura Gutiérrez y Marisa Urías.
  Litzy y Teresita Carreón.
    Litzy y Teresita Carreón.
  Saby de Fregoso y Martha Pardo.
    Saby de Fregoso y Martha Pardo.
  Olivia Grave de Zamudio y Pedro Zamudio.
    Olivia Grave de Zamudio y Pedro Zamudio.
  Paulina Esquivel y Adela Manjárrez.
    Paulina Esquivel y Adela Manjárrez.
  Los asistentes disfrutaron de una alegre kermés.
    Los asistentes disfrutaron de una alegre kermés.
  El evento incluyó momentos de oración, conferencias, dinámicas grupales y celebraciones litúrgicas.
    El evento incluyó momentos de oración, conferencias, dinámicas grupales y celebraciones litúrgicas.
