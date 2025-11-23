Fieles se reúnen en el 29 Congreso Diocesano en María del Mar

En un ambiente de fraternidad y entusiasmo espiritual, la Parroquia María del Mar abrió sus puertas para recibir a decenas de fieles que participaron en el 29 Congreso Diocesano.

Familias completas, jóvenes y grupos parroquiales acudieron por dos días al recinto para formar parte de esta jornada dedicada a fortalecer la fe y la unidad comunitaria.

El evento incluyó momentos de oración, conferencias, dinámicas grupales y celebraciones litúrgicas que motivaron la participación activa de los asistentes.

Los ponentes invitados compartieron mensajes de esperanza y renovación espiritual, mientras que los participantes aprovecharon el espacio para convivir, intercambiar experiencias y reforzar su compromiso pastoral.

Los asistentes también disfrutaron de una animada kermés instalada en el patio de la parroquia, donde familias y grupos parroquiales convivieron entre antojitos y música.