FloreSer invita a su Bazar Anual en apoyo a niñas y adolescentes

Con el firme compromiso de brindar protección y oportunidades a niñas y adolescentes en situación de riesgo, Lucy Magaña, representante de la Casa Hogar FloreSer I.A.P., invita a la sociedad mazatleca a participar en el Bazar Anual FloreSer, que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo.

La cita es de 8:30 a 14:00 horas, en el estacionamiento de la Casa Club El Cid.

Esta asociación es una de las pocas casas hogar en el país dedicadas exclusivamente a niñas y adolescentes en riesgo. Su misión es ofrecerles un espacio seguro donde puedan crecer orgullosas de sí mismas.

En esta institución, las menores continúan con sus estudios y reciben alojamiento, vestido, alimentación, servicios de salud, terapia psicoterapéutica y cuidado permanente, además de herramientas para desarrollar su potencial y aspirar a una vida plena y saludable.

La institución subsiste gracias a la generosa ayuda de la comunidad local e internacional, ya sea mediante donativos económicos o en especie.

Bajo el lema “Tu generosidad cambia vidas”, FloreSer abre sus puertas a quienes deseen conocer más sobre su labor, ubicados en Río Quelite número 812, colonia Palos Prietos, en Mazatlán.

Como parte de las actividades previas al bazar, se realiza una campaña de recolección de artículos en buen estado.

Se aceptan ropa, zapatos, utensilios domésticos, muebles y aparatos eléctricos. Los donativos pueden entregarse en Casa FloreSer I.A.P., así como en Rico’s Café, teniendo como fecha límite el 27 de febrero.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (669) 176 9521 y 669 229 7464.

El Bazar Anual representa no solo una oportunidad para adquirir artículos a excelentes precios, sino también para sumarse a una causa que transforma vidas y construye un futuro con más oportunidades para niñas y adolescentes que lo necesitan.

