Con el objetivo de crear conciencia sobre el cáncer de mama y alertar a las damas sobre la importancia de explorarse periódicamente, la Asociación de Formación y Desarrollo de la Niñez, A.C. (Foden), de Grupo Redpetroil, organizó la ponencia “Hablemos de amor y cuidados para la persona más importante: tú misma”.

La charla fue impartida por la ginecóloga Lilia Jeannette Guerrero y tuvo lugar en el Centro Lúdico del Instituto Mexicano de Alto Rendimiento.

Ahí, la especialista las exhortó a autoexplorarse, a no tener miedo, y a acudir con un especialista si en un momento dado detectan algo que no es parte de su cuerpo.

“No tengan miedo a autoexplorarse, el autoexplorarse es un acto de amor, y lo principal es que me amó y porque me amo me cuido, la autoexploración es básica. Esta es una enfermedad que afecta a toda la familia, pero no es sinónimo de muerte, aunque nos asuste, y recuerden una detección temprano salva vida”, dijo.

Entre los factores de riesgo indicó la especialista está el ser mujer, tener más de 40 años, tener antecedentes familiares y el inicio de una menstruación temprana, aunque comentó que si en una familia, la mamá directamente tuvo cáncer de mama, sus hijas desde los 20 años deben de hacerse una exploración temprana, y desde los 25 años un ultrasonido mamario.

En la reunión, Irma Araceli Mondragón Calderón, quien es una sobreviviente del cáncer de mama, dio su testimonio, en el cual les explicó que a pesar del temor al que se enfrentan, deben de tener el valor de dejar el miedo a un lado y mentalizarse a que saldrán de manera positiva y totalmente limpias de cáncer guiadas por sus especialistas.