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Francia Osuna y Elías Velarde se unen por amor ante Dios

Rodeados del cariño de sus seres queridos emprenden una vida juntos al contraer nupcias en la Catedral Basílica de la inmaculada Concepción
Marisela González |
29/04/2026 11:47
29/04/2026 11:47

Una bella historia de amor vivieron Francia Osuna Corral y Elías Velarde Cárdenas durante su noviazgo, un amor que decidieron bendecir para formar una misma familia al unirse en matrimonio en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción.

El gran día llegó y sus papás, Fabiola Corral Anaya, Rodolfo Osuna Ardínez y Dora Irma Cárdenas Liñán, compartieron junto a ellos la alegría de ese momento en el que comenzaron una nueva etapa. Desde el cielo recibieron la bendición de Ricardo Velarde Velarde, papá del novio.

El Padre Adán Pazos ofició la misa en la que recomendó a los novios mantener a Dios siempre en el centro de su familia y educar a los hijos que les envíe con los preceptos de su fe.

Mauricio Osuna Urrea, Ana Gabriela Velarde de Osuna, Natalia García de Velarde y Ricardo Velarde, acompañaron a los enamorados como sus padrinos de matrimonio y velación.

Al finalizar la ceremonia, los nuevos esposos junto a sus invitados acudieron a una recepción donde recibieron felicitaciones y brindaron por esta nueva etapa en sus vidas.

  • $!La novia luce radiante mientras su velo enmarca su rostro.
    La novia luce radiante mientras su velo enmarca su rostro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El novio hace su entrada del brazo de su mamá, Dora Irma Cárdenas Liñán, en un emotivo momento rumbo al altar.
    El novio hace su entrada del brazo de su mamá, Dora Irma Cárdenas Liñán, en un emotivo momento rumbo al altar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mauricio Osuna Urrea y Ana Gabriela Velarde de Osuna acompañan como padrinos a los novios en este día tan especial.
    Mauricio Osuna Urrea y Ana Gabriela Velarde de Osuna acompañan como padrinos a los novios en este día tan especial. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Frania Corral
    Frania Corral ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Natalia Sofía Velarde, madrina de ramo.
    Natalia Sofía Velarde, madrina de ramo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mario Soltero y Frida Corral
    Mario Soltero y Frida Corral ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Juan Pablo Becerra y Viridiana Domínguez
    Juan Pablo Becerra y Viridiana Domínguez ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Con paso firme y llena de emoción, Francia Osuna Corral avanza hacia el altar acompañada de su papá, Rodolfo Osuna Ardínez.
    Con paso firme y llena de emoción, Francia Osuna Corral avanza hacia el altar acompañada de su papá, Rodolfo Osuna Ardínez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Fabiola Corral Anaya y Rodolfo Osuna Ardínez comparten la felicidad de ver a su hija iniciar una nueva etapa en su vida.
    Fabiola Corral Anaya y Rodolfo Osuna Ardínez comparten la felicidad de ver a su hija iniciar una nueva etapa en su vida. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los recién casados irradian felicidad al compartir su primer momento como esposos.
    Los recién casados irradian felicidad al compartir su primer momento como esposos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los Velarde Cárdenas.
    Los Velarde Cárdenas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Natalia García de Velarde y Ricardo Velarde acompañan a los novios como padrinos de velación.
    Natalia García de Velarde y Ricardo Velarde acompañan a los novios como padrinos de velación. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Libia Zulema Farriols, Libia Gavica Farriols y Pablo Bustamante.
    Libia Zulema Farriols, Libia Gavica Farriols y Pablo Bustamante. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Entre aplausos y sonrisas, los recién casados hacen su salida, marcando el inicio de su nueva vida juntos.
    Entre aplausos y sonrisas, los recién casados hacen su salida, marcando el inicio de su nueva vida juntos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Fernanda Rodríguez, Ximena Escutia, Ximena Rosales, Nicole García y Sophía Hinojos.
    Fernanda Rodríguez, Ximena Escutia, Ximena Rosales, Nicole García y Sophía Hinojos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Daniela Coppel, Ángela Lizárraga, Julia Piña, Alejandra Valdez, Renata Laveaga, Ana Victoria Gónzalez y Minerva Soria.
    Daniela Coppel, Ángela Lizárraga, Julia Piña, Alejandra Valdez, Renata Laveaga, Ana Victoria Gónzalez y Minerva Soria. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Cecilia Andrade, Yovana y Rubén Cárdenas.
    Cecilia Andrade, Yovana y Rubén Cárdenas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Natalia y Ricardo Velarde y sus hijos Natalia Sofía, Ricardo y María Paula.
    Natalia y Ricardo Velarde y sus hijos Natalia Sofía, Ricardo y María Paula. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Irma de Arellano, Alejandro Arellano, Rosario Anaya y Víctor Corral.
    Irma de Arellano, Alejandro Arellano, Rosario Anaya y Víctor Corral. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alejandro Lizárraga, Rodolfo Osuna, Daniela Escutia, Jorge Mario Garibo, Carlos y Camilo Ramos
    Alejandro Lizárraga, Rodolfo Osuna, Daniela Escutia, Jorge Mario Garibo, Carlos y Camilo Ramos ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La novia el día de su boda.
    La novia el día de su boda. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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