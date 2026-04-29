Francia Osuna y Elías Velarde se unen por amor ante Dios

Una bella historia de amor vivieron Francia Osuna Corral y Elías Velarde Cárdenas durante su noviazgo, un amor que decidieron bendecir para formar una misma familia al unirse en matrimonio en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción.

El gran día llegó y sus papás, Fabiola Corral Anaya, Rodolfo Osuna Ardínez y Dora Irma Cárdenas Liñán, compartieron junto a ellos la alegría de ese momento en el que comenzaron una nueva etapa. Desde el cielo recibieron la bendición de Ricardo Velarde Velarde, papá del novio.

El Padre Adán Pazos ofició la misa en la que recomendó a los novios mantener a Dios siempre en el centro de su familia y educar a los hijos que les envíe con los preceptos de su fe.

Mauricio Osuna Urrea, Ana Gabriela Velarde de Osuna, Natalia García de Velarde y Ricardo Velarde, acompañaron a los enamorados como sus padrinos de matrimonio y velación.

Al finalizar la ceremonia, los nuevos esposos junto a sus invitados acudieron a una recepción donde recibieron felicitaciones y brindaron por esta nueva etapa en sus vidas.