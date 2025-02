$!Fue una elección muy emotiva para mí: Lucero I

Una noche llena de emociones y muy significativa fue la que vivió el día que fue electa como Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2025, “La Perla”, la joven Lucero Lizárraga.

El sueño que veía imposible se convierte en realidad para ella, quien obtuvo la corona y fue nombrada Lucero I, el día del cumpleaños de su padre, ya fallecido.

“El día de la elección fue un día muy emotivo para mí desde que me levanté, pues imagínate fue cumpleaños de mi papá. Yo a mi papá lo perdí hace casi 2 años, entonces, creo que es algo muy reciente que también estuve trabajando en terapia porque sí es un duelo muy difícil, que me atrae, es decir que aún tengo el dolor, pero poderlo platicar para mí es un avance muy grande porque ya lo platicó sin derramar una lágrima”, comenta Lucero.

“Ese día fue inevitable no acordarme de él, de una persona que le emocionaba mucho el Carnaval, él y su cariño a mí, me decía tú eres mi reina del Carnaval, era una persona que me acompañaba, que estaba conmigo cuando yo desfilaba en las comparsas, en los carros alegóricos, él siempre iba a verme y era su gran orgullo”.

Compartió que tuvo que trabajar el doble en esa velada ya que emocionalmente tiene los sentimientos a flor de piel.

“Ese día también tuve que trabajar mucho contra mí misma, el tener que estar evadiendo esos sentimientos porque sabía que tenía que mantenerme firme, sabía que no tenía que llorar por el maquillaje, y eso, quieras o no, ya tenía los nervios normales como cualquier candidata y ahora, imagínate el estar pensando en eso, todo se me juntó”, dice.

“Yo estaba con mis pensamientos muy firmes y dije ‘a ver, hay una meta, tengo que estar plena en mi objetivo y una vez que termine suelto’, por eso es que al final, cuando salimos todas a recibir nuestras rosas, salí llorando; la segunda etapa para mí fue muy difícil salir y ahí sí dije ‘me voy a desbordar’, o sea, no sabía qué hacer, de repente escuchaba los gritos de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos y no sé, por eso hice cara de que tienes que aguantar, ‘no llores, tranquila’ me decía, y una vez tras bambalinas, me solté”.

Lucero es ejecutiva comercial además de modelo, desde pequeña se ha destacado por ser una persona disciplinada, líder y que disfruta de trabajar en equipo. Ahora quiere aprender más a disfrutar y coordinar sus tiempos.

“Fue una preparación muy ardua, la preparación de mi maestro de pasarela Freddy Torres fue un trabajo increíble, creo que los consejos de él también fueron buenísimos y parte fundamental para que yo pudiera tener esa pasarela; con decirles que ese mismo día de la elección terminamos nuestra última clase a las 4 de la mañana; hay mucho trabajo detrás de esta corona”, recordó.

“Además creo que me identifique con la pregunta, todo. Creo que por algo suceden las cosas, la elección fue en el cumpleaños de mi papá y mi coronación será en mi cumpleaños, y por eso estoy también muy feliz y agradecida”.

Dijo sentirse muy emocionada de portar su atuendo real, que será diseñado por el escuinapense y diseñador internacional Andrés Romo y confeccionado por Sodelva Ríos. Además de estar en lo más alto de su carroza real.

“Estoy super emocionada, entusiasmada; cuando supe que iba a ser Andrés Romo quien iba a diseñar mi vestido real, me puse super feliz porque ya he tenido oportunidad de ver sus trabajos, el vestido que le diseñó a Carolina Ruelas, nuestra reina 2024, estaba maravilloso, precioso”, dice.

“Y la verdad es que yo quería que fuera algo así, porque yo sé que Andrés tiene ese pensamiento, que me encanta, de llevar esa tradición, que sea un vestido de realeza, un vestido bordado, bonito, ampón, con sus respectivas mangas de realeza, me emocionaba portar un diseño muy tradicional, y creo que Andrés trae esa línea y para mí será un honor portar ese vestido”.

Sobre su futuro, Lucero dice que le gustaría seguir creciendo como persona y profesionalmente, además de participar en diferentes causas sociales.

“Personalmente me gustaría seguir creciendo como persona, seguir alcanzando tanto mis metas personales como profesionales, y en el tema ya como reina sí estoy muy interesada en seguir participando en las diferentes causas sociales. Poder impactar también la parte del sector turístico, creo que estoy muy puesta en poder yo, como ya la embajadora de Mazatlán, poder estar participe en todos esos eventos”, expresó.

“Agradezco mucho a todas las personas que me han apoyado, a mi familia, amigos, y a quienes me han dado muchas muestras de cariño, espero poder disfrutar de esta fiesta al máximo”.

Coronación

Fecha: Sábado 1 de marzo

Horario: 18:30 horas

Lugar: Estadio Teodoro Mariscal

Concierto: Grupo Firme

Perfil

Lucero Lizárraga Salcido

24 años

Modelo y ejecutiva comercial

Padres: Socorro Salcido y Guillermo Lizárraga

Hermanos: Guillermo, Mirna, Guillermina, Rosy, Rebeca y Karina.

Agradecimiento

Gracias al Hotel Courtyard by Marriott, por las facilidades brindadas para la sesión de fotos.