Fundación Bella y CMIC Mazatlán impulsan la Campaña Pink Power

Con el firme propósito de crear conciencia sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama, Fundación Bella, en coordinación con el Comité de Damas de la CMIC Delegación Zona Sur de Sinaloa, realizó la Campaña Pink Power en las instalaciones del organismo en Mazatlán.

En un emotivo encuentro que combinó arte, salud y empoderamiento femenino, tuvo como objetivo promover la conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama.

La actividad central de esta campaña consistió en una sesión fotográfica profesional, a cargo del reconocido fotógrafo Martín Gavica, en la que participaron mujeres del sector de la construcción, colaboradoras y aliadas de la fundación.

Cada fotografía capturó no solo una imagen, sino un poderoso mensaje de fortaleza, lucha y esperanza.

El ambiente estuvo lleno de energía positiva, sororidad y mensajes de prevención, dejando claro que la lucha contra el cáncer de mama también se libra desde la conciencia colectiva.