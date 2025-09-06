Gente
|
Concientización

Fundación Bella y CMIC Mazatlán impulsan la Campaña Pink Power

En la campaña que se realiza por la prevención del cáncer de mama, las mujeres participaron en una sesión fotográfica a cargo del reconocido fotógrafo Martín Gavica, en donde con su aportación apoyaron a decenas de damas con estudios preventivos contra esta enfermedad.
Marisela González |
06/09/2025 19:31
06/09/2025 19:31

Con el firme propósito de crear conciencia sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama, Fundación Bella, en coordinación con el Comité de Damas de la CMIC Delegación Zona Sur de Sinaloa, realizó la Campaña Pink Power en las instalaciones del organismo en Mazatlán.

En un emotivo encuentro que combinó arte, salud y empoderamiento femenino, tuvo como objetivo promover la conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama.

La actividad central de esta campaña consistió en una sesión fotográfica profesional, a cargo del reconocido fotógrafo Martín Gavica, en la que participaron mujeres del sector de la construcción, colaboradoras y aliadas de la fundación.

Cada fotografía capturó no solo una imagen, sino un poderoso mensaje de fortaleza, lucha y esperanza.

El ambiente estuvo lleno de energía positiva, sororidad y mensajes de prevención, dejando claro que la lucha contra el cáncer de mama también se libra desde la conciencia colectiva.

  • $!Martín Gavica y Sonia Corona de Peraza, presidenta del Comité de Damas de la CMIC Delegación Zona Sur.
    Martín Gavica y Sonia Corona de Peraza, presidenta del Comité de Damas de la CMIC Delegación Zona Sur. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Martín Gavica, presidente de Fundación Bella y Armando Godoy, secretario de la CMIC, e integrantes del Comité de Damas de la CMIC Delegación Sur de Sinaloa e invitadas especiales, en el corte del listón inaugural.
    Martín Gavica, presidente de Fundación Bella y Armando Godoy, secretario de la CMIC, e integrantes del Comité de Damas de la CMIC Delegación Sur de Sinaloa e invitadas especiales, en el corte del listón inaugural. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Samuel Ibarra, Abigaíl Corrales de Ibarra, Sonia Corona de Peraza, Cristina Ovalle y Armando Godoy.
    Samuel Ibarra, Abigaíl Corrales de Ibarra, Sonia Corona de Peraza, Cristina Ovalle y Armando Godoy. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Marcela Tirado de Galván, Sonia Corona de Peraza y Perla Ivonne Silva de Trewartha.
    Marcela Tirado de Galván, Sonia Corona de Peraza y Perla Ivonne Silva de Trewartha. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Corazón González, Paula Álvarez y Marcela Zamora.
    Corazón González, Paula Álvarez y Marcela Zamora. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Sonia Corona de Peraza expresa un mensaje a los presentes.
    Sonia Corona de Peraza expresa un mensaje a los presentes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Las palabras “Fuerza” y “Poderosas” se dejaron ver en algunos aditamentos que se utilizaron para la realización de las fotos.
    Las palabras “Fuerza” y “Poderosas” se dejaron ver en algunos aditamentos que se utilizaron para la realización de las fotos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Las rayas rosas en el rostro, que simbolizan la lucha contra el cáncer de mama, fueron las que lucieron las damas que se tomaron la fotografía.
    Las rayas rosas en el rostro, que simbolizan la lucha contra el cáncer de mama, fueron las que lucieron las damas que se tomaron la fotografía. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Rosy Godoy de Villegas al momento que le pintas las rayas rosas en su rostro.
    Rosy Godoy de Villegas al momento que le pintas las rayas rosas en su rostro. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Algunas fotografías fueron tomadas de manera grupal.
    Algunas fotografías fueron tomadas de manera grupal. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Patricia Rivera y Xóchitl Salazar contribuyeron con la noble causa.
    Patricia Rivera y Xóchitl Salazar contribuyeron con la noble causa. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
#Cmic
#Pink Power
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube