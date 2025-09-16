Fundación Letty Coppel celebra a los jóvenes de corazón con alegría y gratitud

En un ambiente de fiesta, emoción y profunda gratitud, la Fundación Letty Coppel celebró el Día del Abuelo con un evento especial en Mazatlán, reuniendo a decenas de adultos mayores para brindarles una día inolvidable.

El festejo se llevó a cabo en un espacio decorado especialmente para la ocasión, donde los abuelitos fueron recibidos con muestras de cariño, música en vivo y alimentos típicos. Además se realizaron rifas de bonitos obsequios.

Representantes de la fundación, entre ellos, la coordinadora en el puerto, Brinda Loc, destacaron la importancia de reconocer el legado de las personas mayores y reafirmaron su compromiso con el bienestar y la inclusión de este sector de la población.