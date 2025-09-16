Gente
Fundación Letty Coppel celebra a los jóvenes de corazón con alegría y gratitud

Abuelitos disfrutaron de una emotiva celebración organizada por la fundación que incluyó música, regalos, comida y muchas sonrisas.
Marisela González |
16/09/2025 14:14
En un ambiente de fiesta, emoción y profunda gratitud, la Fundación Letty Coppel celebró el Día del Abuelo con un evento especial en Mazatlán, reuniendo a decenas de adultos mayores para brindarles una día inolvidable.

El festejo se llevó a cabo en un espacio decorado especialmente para la ocasión, donde los abuelitos fueron recibidos con muestras de cariño, música en vivo y alimentos típicos. Además se realizaron rifas de bonitos obsequios.

Representantes de la fundación, entre ellos, la coordinadora en el puerto, Brinda Loc, destacaron la importancia de reconocer el legado de las personas mayores y reafirmaron su compromiso con el bienestar y la inclusión de este sector de la población.

  Carmen Quintana, Suggey Nevárez, Patricia Tirado, Brianda Loc, Rosa Camacho, Horga Vizcarra y Ramiro Zavala, integrantes de la Fundación Letty Coppel en Mazatlán.
    Carmen Quintana, Suggey Nevárez, Patricia Tirado, Brianda Loc, Rosa Camacho, Horga Vizcarra y Ramiro Zavala, integrantes de la Fundación Letty Coppel en Mazatlán.
  Las abuelitas vivieron una agradable mañana de convivencia.
    Las abuelitas vivieron una agradable mañana de convivencia.
  Integrantes de la Fundación Letty Coppel entregando obsequios a los adultos mayores durante la celebración.
    Integrantes de la Fundación Letty Coppel entregando obsequios a los adultos mayores durante la celebración.
  Baselides Barraza y Martín Reyes fueron los encargados de realizar el primer corte del pastel.
    Baselides Barraza y Martín Reyes fueron los encargados de realizar el primer corte del pastel.
  Muy contentos los asistentes con sus regalos.
    Muy contentos los asistentes con sus regalos.
  Abuelitos compartiendo risas en un evento lleno de amor y reconocimiento.
    Abuelitos compartiendo risas en un evento lleno de amor y reconocimiento.
  Muy amena convivencia protagonizaron los jóvenes de corazón.
    Muy amena convivencia protagonizaron los jóvenes de corazón.
  Los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar un platillo elaborado especialmente para la ocasión.
    Los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar un platillo elaborado especialmente para la ocasión.
  Los asistentes disfrutaron de una alegre reunión.
    Los asistentes disfrutaron de una alegre reunión.
  Los jóvenes de corazón se divirtieron en su convivio.
    Los jóvenes de corazón se divirtieron en su convivio.
  Los abuelitos fueron recibidos con una cálida bienvenida y muchas sonrisas por parte del equipo organizador.
    Los abuelitos fueron recibidos con una cálida bienvenida y muchas sonrisas por parte del equipo organizador.
  Los abuelitos fueron recibidos con muestras de cariño en el festejo que fue organizado especialmente para ellos.
    Los abuelitos fueron recibidos con muestras de cariño en el festejo que fue organizado especialmente para ellos.
  Rosy Fuentes, Fernando Pelayo, Brianda Loc, Rosa Camacho y Horga Vizcarra.
    Rosy Fuentes, Fernando Pelayo, Brianda Loc, Rosa Camacho y Horga Vizcarra.
#Día del Abuelo
