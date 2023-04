“Nueve años se dicen o parecieran pocos, pero detrás de ellos hay una labor muy ardua, de todo el equipo, de lo que son terapeutas, administrativos, de lo que es procuración de fondos, es un trabajo de equipo enorme y titánico, porque no es tan fácil la recaudación y también no es tan fácil armar un buen equipo, una buena atención, pero se logró, se logró lo que queríamos desde el inicio, claro que han pasado muchos terapeutas, han salido, pero por cuestión de crecimiento personal, y eso también me da mucho gusto que seamos también como una plataforma, hay unos ya reconocidos, pero los logros son muchos, tenemos lo de la Carrera Por la Vida, que estuvo súper bien posicionada, lastima que se atravesó el Covid y dejamos de hacerla, pero pensamos retormarla el próximo año”.

El andar de esta fundación al principio no fue fácil debido a la mentalidad de las personas de no querer reconocer que necesitan en ocasiones ayuda.

“Y en base a eso nosotros damos pláticas todos los jueves de 7 a 8 de la noche, con la intención de psicoeducar en diferentes temas, desde autoestima, hasta meditación, todos los temas referentes al desarrollo humano y con eso estamos tratando de que la gente sea más sensible al tema, se haga más habitual, y que ahora sí que es muy bueno que ande de boca en boca porque ya cada quien se puede identificar con ciertos síntomas y dice, ah, tengo que irme a atenderme, tengo que ir a conocer, y en base a la explicación es como se dan cuenta que necesitan ayuda”.

“A lo largo de estos 9 años se han atendido a más de 10 mil personas, hemos dado capacitaciones en diferentes empresas, hemos dado de alta a más de 8 mil personas. Todavía hay mucho tabú (sobre la depresión), a veces le llaman la enfermedad del silencio, o la enfermedad silenciosa, porque hay mucho estigma todavía, dicen que cuando uno padece una de estas enfermedades tarda 11 años en tratarse, o sea, cuando ya se da cuenta, o cuando ya de plano no aguanta ni el cuerpo, ni la persona, porque siempre el cuerpo empieza a sacar como los focos rojos o los detonantes, ya sea vértigo, ya sea hipertensión, diferentes síntomas, vaya, pero si afecta al tratamiento o a la persona que se acerque a un profesional”.

“Al principio fue muy difícil, más al principio, ahorita creo ya hay más apertura, era más difícil también en el hombre, y ahorita siento que hay va apenas despegando, pero si todavía hay mucho estigma sobre todo en venir al psiquiatra, porque dicen psiquiatra dicen ‘no estoy loco’, ‘que van a pensar’, siempre les preocupa más el que van a pensar a que con eso me voy a sentir mejor”.

“Aquí vemos desde niños hasta personas de la tercera edad, y después del Covid ha ido bajando la estadística en edades, antes empezaba desde como los 15 años la depresión, hoy empieza desde los 8 años. También ha bajado la edad en cuestión de suicidios, antes era entre los 18 y 25, ahorita empieza entre los 13 y 15, entonces, aunque haya más apertura también necesitamos dar más información, poner más límites, que los niños vean las cosas sencillas, ahora con las redes sociales es un boom, entonces, la depresión no discrimina, ni edades, ni género, ni estatus”.

En la fundación se enfocan en mejorar la calidad de vida de las personas que padecen una enfermedad mental, promoviendo su recuperación, educación y comprensión social, siempre respetando sus derechos humanos.

“Nosotros tratamos de llegar a esas personas mediante a las pláticas, mediantes a promociones en redes sociales, presencia en eventos, capacitaciones en empresas, a los trabajadores, yo cuando voy a una empresa a ofrecer las capacitaciones, no es una capacitación así de querer vender, no, es en base a resultados que tengan los trabajadores, pero yo ofrezco no para incrementar el ingreso económico, que a fin de cuentas si incrementa, pero nosotros nos preocupamos por el trabajador, entonces les decimos que dándole al trabajar lo que necesita, siendo autoestima, manejo de estrés, trabajo en equipo, agradecimiento, o sea, varios temas, con eso automáticamente tienen más sentido de pertenencia, y más eficacia y productividad”, dice.

MAPA es un centro integral por lo que dependiendo de las necesidades de las personas es como se atienden.

“Somos un centro integral, si llega un paciente vemos la problemática mediante una entrevista inicial, canalizamos al paciente dependiendo que es y ya sea que vea a un psiquiatra, o a algún terapeuta, ya se tanatólogo, gestalt, clínico, dependiendo lo que trae, y también contamos con terapia de grupo y terapia de grupo de duelo, y en base a todo integral es como sale más rápido y obviamente si el paciente está contento de todo, le va a decir a un familiar, a un amigo; y nosotros a las empresas lo que queremos es llegar a todos los trabajadores ya sea mandos, medios, bajos, no importa, pero llegando a su salud emocional personas de cada uno”.

“La satisfacción más grandes es ver a un paciente, no puedo decir que completamente curado porque siempre hay baches en esta enfermedad, pero que ya te agradece y quiera aportar algo en cuestión de cómo ayudar a la fundación, y ya sea promoviendo, no tiene que ser económicamente, pero cuando les ves esas ganas de querer ayudar para que otros se sientan al igual de bien que ellos, ya ahí para mi es muy satisfactorio, como también el dar una capacitación y ver que a uno le sirve, ya te vas satisfecha, y ya dices estoy haciendo un buen trabajo, ya dejar una semillita a alguien, es como la gripe, se contagia”.

Fundación MAPA Renacer nace en Mazatlán hace 9 años, hace 8 años se extendió a Hermosillo y desde algunos años brinda capacitaciones en intervención en crisis en el ISSSTE en la Ciudad de México.

“Queremos festejar que se sume la gente diciendo su testimonio, o ya sea que quieran decir gracias, queremos ir subiendo a nuestra página poco a poco lo que son las vivencias, no tanto en celebración de querer hacer una fiesta, si no ver lo que hemos sembrado en cada persona”.

“Creo que para acercarse a MAPA es simplemente ver las redes sociales, tenemos una página web e información en redes sociales, las personas nos pueden buscar. La idea es que las personas nos pregunten, que confíen, que se pongan a sentir su cuerpo, a ver que nos desespera, preguntarse porque no tenemos paciencia, esos síntomas que son de verdad ponerle atención y no tener miedo a pedir ayuda y que sepan que no están solos”.

Jonsson Gavica agradeció a todas las personas que han creído en esta fundación.

“Agradezco a todo el equipo qué ha participado antes y a quien hoy son parte de MAPA, a todos los que de forma voluntaria y por convicción donan su valioso tiempo. Muchas gracias a todas las empresas socialmente responsables que se han unido. A todas las personas qué confían en la fundación y sin importar la donación pequeña o grande sabiendo que todo suma gracias. Agradezco a todos por su generosidad y siempre buena voluntad. Pensar qué de un momento tan difícil y doloroso iba a crear algo como la fundación y eso le agradezco a la depresión, Fundación MAPA es y seguirá y nuestra intención es seguir creciendo y ayudando a las demás personas. Este ha sido un camino de retos, aprendizaje y crecimiento para mi y les reitero que seguiremos esforzándonos y dando todo al 150 para seguir ayudando en el tema de la salud emocional. Muchas gracias a todos”.

ATENCIÓN

Fundación MAPA atiende trastornos como depresión, ansiedad, bullying, baja autoestima, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, entre otros.

SERVICIOS

En el Centro MAPA, ubicado en Calle Venustiano Carranza 80, Centro Histórico, en Mazatlán, ofrecen los siguientes servicios:

Atención psicológica y psiquiátrica

Talleres de auto ayuda

Clases de yoga

Clases de kickboxing

Entrenamiento funcional

Teatro y arte terapia

Servicios de nutriólogos

Capacitaciones empresariales

Tanatología

Acupuntura

Meditación

Talleres de desarrollo humano

Grupos de apoyo