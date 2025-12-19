Gala Navideña llena de alegría protagonizan alumnos de la Primaria Justo Sierra

Con gran entusiasmo y espíritu navideño, los alumnos de la Escuela Primaria Justo Sierra celebraron su tradicional Gala Navideña en las instalaciones del plantel, donde ofrecieron una presentación especial para sus padres.

Durante el evento, los pequeños participaron en diversos bailes al ritmo de villancicos y canciones navideñas, mostrando su talento y dedicación en cada coreografía.

Ataviados con vestuarios alusivos a la temporada, llenaron el escenario de color, música y alegría.

Padres de familia se dieron cita para acompañar a sus hijos, y brindarles aplausos y muestras de apoyo a lo largo de la presentación, en un ambiente familiar y festivo.

El evento se convirtió en un espacio de convivencia y celebración, fortaleciendo la unión entre la comunidad escolar y marcando el