Gala Navideña llena de alegría protagonizan alumnos de la Primaria Justo Sierra

Estudiantes de todos los grados presentaron un colorido festival navideño con bailes y villancicos, ante la presencia y aplausos de sus padres de familia.
Marisela González |
19/12/2025 16:06
Con gran entusiasmo y espíritu navideño, los alumnos de la Escuela Primaria Justo Sierra celebraron su tradicional Gala Navideña en las instalaciones del plantel, donde ofrecieron una presentación especial para sus padres.

Durante el evento, los pequeños participaron en diversos bailes al ritmo de villancicos y canciones navideñas, mostrando su talento y dedicación en cada coreografía.

Ataviados con vestuarios alusivos a la temporada, llenaron el escenario de color, música y alegría.

Padres de familia se dieron cita para acompañar a sus hijos, y brindarles aplausos y muestras de apoyo a lo largo de la presentación, en un ambiente familiar y festivo.

El evento se convirtió en un espacio de convivencia y celebración, fortaleciendo la unión entre la comunidad escolar y marcando el

  • $!El musical de Expreso Polar fue presentado por el Quinto grado C.
    El musical de Expreso Polar fue presentado por el Quinto grado C. ( Fotos: Cortesía)
  • $!El director del plantel, José Luis Pérez Echeverría junto al secretario Alberto Angulo.
    El director del plantel, José Luis Pérez Echeverría junto al secretario Alberto Angulo. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Los pequeños del Quinto A bailaron Palos Dance.
    Los pequeños del Quinto A bailaron Palos Dance. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Los niños de Segundo A presentaron el musical de Soldaditos de Plomo.
    Los niños de Segundo A presentaron el musical de Soldaditos de Plomo. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Los chicos del Cuarto C presentaron un número músical de El Grinch.
    Los chicos del Cuarto C presentaron un número músical de El Grinch. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Un gran ambiente mostraron los alumnos en su gala.
    Un gran ambiente mostraron los alumnos en su gala. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La escuela se llenó de alegría y espíritu navideño durante la presentación de los estudiantes.
    La escuela se llenó de alegría y espíritu navideño durante la presentación de los estudiantes. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Un baile denominado ¿Qué es de Jack? Fue presentado por alumnos del Sexto A.
    Un baile denominado ¿Qué es de Jack? Fue presentado por alumnos del Sexto A. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Alumnos de Sexto A presentaron un gran número musical a sus padres.
    Alumnos de Sexto A presentaron un gran número musical a sus padres. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Montserrat, Renta y José Daniel.
    Montserrat, Renta y José Daniel. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Alumnos de Primero A presentan su número inspirado en “Mago de Oz” durante la gala navideña.
    Alumnos de Primero A presentan su número inspirado en “Mago de Oz” durante la gala navideña. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La escuela se llenó de alegría y espíritu navideño durante la presentación de los estudiantes.
    La escuela se llenó de alegría y espíritu navideño durante la presentación de los estudiantes. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Alumnos del Segundo B interpretaron “Feliz Navidad” en un emotivo momento de la celebración escolar.
    Alumnos del Segundo B interpretaron “Feliz Navidad” en un emotivo momento de la celebración escolar. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Valentina, Alisson, Ximena y Mía.
    Valentina, Alisson, Ximena y Mía. ( Fotos: Cortesía)
