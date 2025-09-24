Gana José Basilio Heredia el Premio al Mérito Científico 2025

Por la meritoria trayectoria académica, el investigador José Basilio Heredia, fue anunciado como el ganador del prestigiado Premio al Mérito Científico “Dr. César Abelino Ordorica Falomir” 2025, otorgado por el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de del Foro Consultivo de Ciencia, Tecnología e Innovación, organismo estatal de ciencia.

“El doctor Basilio Heredia, como los anteriores premiados, tiene una larga historia deméritos científicos, tecnológicos y, sobre todo, en el caso del CIAD y él en particular, con una gran vinculación con los sectores productivos”, expresó Carlos Karam, titular de Confíe.

Luis Arturo García Sanz, líder de Canacintra, destacó los logros del Heredia, titular y profesor investigador C de la Coordinación Académica Regional del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo Subsede Culiacán, quien es Ingeniero Bioquímico por el TecNM-Instituto Tecnológico de Culiacán; Maestro en Ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo sede Hermosillo; y cuenta con un Doctorado (PhD) en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Texas A&M University, College Station, Texas.

Señaló que sus líneas de investigación e interés son Ciencia y Tecnología de Alimentos Funcionales y Nutracéuticos; Metabolismo Secundario de Plantas; y Antioxidantes y Productos Naturales, con experiencia en proyectos de “tecnologías verdes” para el desarrollo de nuevos productos alimenticios con operaciones unitarias de bajo impacto ambiental, utilizando métodos emergentes bajo principios de economía circular.

Desde 1996, el investigador laureado ha realizado actividades con impacto en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, alineado al Programa Estratégico Nacional de Tecnología e Innovación Abierta (PENTA-Hélice), a través de proyectos enfocados en la articulación Gobierno-Industria-Sociedad-Ambiente-Academia.

Además, participa en la formación de capital humano a través de docencia y dirección de tesis e imparte los cursos de Fitoquímica, Antioxidantes de Alimentos y Química y Bioquímica de Alimentos; y colabora con investigadores, productores e instituciones nacionales y universidades de México, Estados Unidos, Chile, Francia, Canadá, Suiza, Suecia, Uruguay, España y Corea del Sur. Ha publicado cinco libros, más de 125 artículos de investigación arbitrados e indizados y 25 capítulos de libro, y cuenta con más de 120 resúmenes y memorias de congresos nacionales e internacionales, entre otros méritos.