Gana una renovación total de tu hogar con Coppel

Cuando se trata de mejorar el hogar, puedes estar seguro de que las más grandes ofertas y promociones en todos los departamentos las encontrarás en tiendas Coppel. La cadena de tiendas departamentales siempre se ha caracterizado por su oferta de productos de calidad a precios accesibles, pero ahora tienen una sorpresa aún más grande para ti: ¡La oportunidad de ganarte una renovación total de tu hogar!

Así es, con su campaña “Renueva tu hogar 2021” Coppel tiene grandes premios para ti, incluida la ya mencionada renovación total del hogar. Entonces, ¿por qué no participar para llevarse este increíble regalo? En esta página puedes encontrar todas las bases e información del concurso, pero aquí te compartimos los premios que te puedes llevar:

1) 1 renovación total de casa más un cambio de look: consiste en $150,000 en muebles para todas las habitaciones de la casa y reparaciones que Coppel considere necesarias; un cambio de look con un valor de $5,000 que incluye: de cabello, maquillaje y guardarropa. En caso de que el ganador no acepte el premio, no será reembolsable en dinero en efectivo.

2) 5 renovaciones parciales de casa más un cambio de look: consiste en $100,000 en muebles como sala, comedor, cocina integral, estufa, refrigerador, pantalla de 32”, recámara, etc., reparaciones que Coppel considere necesarias; y el cambio de look con valor de $5,000 que incluye: cabello, maquillaje y guardarropa.

3) 10 Premios en Dinero Electrónico de $50,000

4) 50 Premios en Dinero Electrónico de $10,000

5) 49,934 Premios en Dinero Electrónico de $100

Así que ya sabes, no hay excusa para no participar con Coppel. ¡Tienes hasta este 16 de mayo!