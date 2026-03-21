$!Giselle Amairani Chávez Salgado y Guillermo Zerecero Rodríguez unen su amor por siempre

Completamente convencidos del amor que se tienen, Giselle Amairani Chávez Salgado y Guillermo Zerecero Rodríguez unieron sus vidas para siempre con el sacramento del matrimonio.

Después de vivir un bonito noviazgo y compartir momentos inolvidables, los hijos de Gisela Salgado, Domingo Chávez, Elena Rodríguez y Guillermo Zerecero Velo dijeron sí al amor.

Después de la bendición nupcial, la pareja protagonizó una elegante recepción, en el Club de Playa La Marina.

Padrinos

Matrimonio: Luis Gerardo Beltrán Llausás y Karen Alejandra Rojas Sánchez.

Anillos: María Teresa Mondragón Calderón y Natividad de Jesús Osuna Osuna.

Arras: Alejandro Zerecero Rodríguez Lazo

Biblia y Rosario: Édgar Alfonzo Flores y Cintya Pamela Ramírez

Ramo: Sara Osuna