$!Giselle Amairani Chávez Salgado y Guillermo Zerecero Rodríguez unen su amor por siempre

Completamente convencidos del amor que se tienen, Giselle Amairani Chávez Salgado y Guillermo Zerecero Rodríguez unieron sus vidas para siempre con el sacramento del matrimonio.
Después de vivir un bonito noviazgo y compartir momentos inolvidables, los hijos de Gisela Salgado, Domingo Chávez, Elena Rodríguez y Guillermo Zerecero Velo dijeron sí al amor.
Después de la bendición nupcial, la pareja protagonizó una elegante recepción, en el Club de Playa La Marina.
Padrinos
Matrimonio: Luis Gerardo Beltrán Llausás y Karen Alejandra Rojas Sánchez.
Anillos: María Teresa Mondragón Calderón y Natividad de Jesús Osuna Osuna.
Arras: Alejandro Zerecero Rodríguez Lazo
Biblia y Rosario: Édgar Alfonzo Flores y Cintya Pamela Ramírez
Ramo: Sara Osuna