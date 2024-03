Una serie de anécdotas y el difícil y laborioso camino que ha venido trazando a lo largo de su trayectoria empresarial fue expuesta por el “patasalada”, Fernando González Olivieri en su conferencia “Cemex: Una historia de crecimiento mutuo”.

El alto directivo de Cemex, que ha desempeñado su función dentro de la empresa cementera en varias partes del mundo, expuso ante los empresarios mazatlecos cómo fue llevando su carrera en una de las principales compañías de México y que tiene presencia en prácticamente todos los continentes.

Además de ser una ponencia muy enriquecedora, al final, fue muy emotiva, ya que en una intervención que realizó su esposa Cristina, destacó el don de gente y calidad humana del empresario.

“Para mí ha sido un honor y un verdadero privilegio ser compañera de aventuras de un mazatleco destacado...buenos días soy Cristina, 46 años de casados y seis hijos; es breve la reflexión que voy hacer, pero como mamá, como esposa y como abuela me toca, la conferencia es para hacer luz sobre lo que Fernando es cómo empresario destacado, yo quisiera señalar que antes de ser un empresario destacado, una persona tiene que ser un ser humano destacado, excepcional para poder destacar, entonces, el ser humano no se hace solo, es producto de un medio, de una familia, no crece de forma espontánea, sino que se hace, y el caldo de cultivo es una familia”, expresó en su mensaje.

“Fernando comienza su exposición diciendo que es orgullosamente mazatleco, y orgullosamente regiomontano, él es regiomontano por adopción, pero de origen y de crianza, de familia, es mazatleco, él es criado, educado, y formado en una hermosísima familia netamente mazatleca, en una familia excepcional”, comentó.

Destacó las bases que tiene el líder empresarial, quien ante decenas de empresarios e invitados expuso su trayectoria desde sus primeros estudios en Mazatlán, su formación profesional en Monterrey, así como su ingreso y ascenso en Cemex hasta ser presidente de productores mundiales de cemento.

“Hay un autor español prominente en cuestiones de educación que dice que el 75 por ciento de lo que un ser humano es y se inculca y, te dan las herramientas para ser lo que eres en tu crianza, niñez y adolescencia, y eso ocurrió aquí, Fernando no es regio, Fernando es mazatleco”, lo que arrancó los aplausos del público.

“Él tienen, o sea, una familia cómo a mi pocas me ha tocado ver, tiene un titipuchal de primos, que como decía el licenciada Gerardo Maldonado, brincan de todos los roperos de la casa siempre, tiene unos hermanos excepcionales que le han ayudado a ser lo que es, o sea, una familia cálida, donde siempre se respira cordialidad y mucho amor, eso es lo que conforma al ser humano y aquí lo recibió”.

En su mensaje destacó también la labor realizada por los padres del empresario, quienes le inculcaron el sentido del deber.

”Pepé González, un hombre que le inculcó un sentido del deber y responsabilidad, y el honor por el trabajo, sentirse honrado de poder trabajar, un hombre con una verticalidad inquebrantable, la honradez, la honestidad que tiene que tener un empresario, eso valores de los que Fernando hablaba, vienen sembrados de alguien; una mamá que le enseñó a tratar a todos los seres humanos independientemente de condición social u origen, de una forma delicada, que hacen que el empresario actual lance una campaña de seguridad como prioridad en la empresa, en donde se privilegia la vida del trabajador como número uno”, apuntó al final en donde pidió un caluroso aplauso para su fallecido suegro, y para su suegra Elsa Olivieri, quien estuvo presente esa mañana.

La señora Olivieri se levantó para agradecer y fue ovacionada de pie por toda la audiencia del evento empresarial.

Yudith Verónica Estrada, presidente de Coparmex, fue la anfitriona del evento que tuvo lugar en el Centro de Convenciones, al que asistieron integrantes de la intercamaral, empresarios e invitados especiales.