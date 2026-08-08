$!Gran Plaza presenta candidatas para Los Nuevos Rostros 2026

MAZATLÁN._ Con el objetivo de seleccionar a la nueva imagen de Gran Plaza Mazatlán e impulsar la seguridad y el desarrollo personal de la juventud mazatleca, el pasado viernes 07 de agosto se llevó a cabo la presentación oficial de las 11 candidatas que este año buscarán convertirse en el nuevo rostro del centro comercial.

En esta decimotercera edición, la seguridad, el carisma y la proyección son los requisitos indispensables para quienes serán las dos ganadoras. La presentación fue dirigida por personalidades como Siu Ling Cotero Chío, Marisol Soriano y Michel Jacks, y contó con la presencia de autoridades de la plaza y los Rostros Gran Plaza salientes.

Durante el evento, las concursantes realizaron una pasarela en el área del café del centro comercial, en donde hicieron gala de su preparación y fueron vitoreadas por sus respectivas porras. El coordinador del desfile fue Mario Go.

“Felicidades a nuestras 11 participantes quienes con su dedicación y esfuerzo enfrentarán este reto para llegar a ser mujeres más preparadas y seguras. Esto es más que una pasarela, es una plataforma que promueve una competencia sana, guiada por valores de respeto, integridad y superación personal. Les agradecemos su asistencia y los invitamos a venir este 21 de agosto a apoyar a su favorita”, dijo Adriana Osuna, encargada de Relaciones Públicas de Gran Plaza, durante su discurso.

Además, mencionó los premios que recibirán las ganadoras, entre los que destacan una membresía anual de Planet Fitness, regalos sorpresas por parte de los patrocinadores, vales canjeables y participaciones pagadas en eventos del centro comercial. Y adelantó que, este año, incorporarán una nueva actividad a la agenda: una manifestación de las candidatas, que tendrá lugar el viernes 14 de agosto en el Parque Central.

“Nos encanta a través de nuestros eventos, poder dar esa parte positiva a Mazatlán, como es este evento con la manifestación que vamos a tener. Creo que son cosas que suman a la sociedad, nos hacen crecer a nosotros y ayudan a la juventud a impulsarse”, mencionó Osuna.