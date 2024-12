Grecia Rodríguez se visualiza con una corona

Grecia Fernanda Rodríguez Ramos ha puesto su mirada en la corona de Reina del Carnaval y no es algo que se le ocurrió de un día para otro, sino que se trata de algo que siempre a soñado.

La joven Ingeniera en Tecnología Ambiental, dijo que su inspiración para buscar este reinado fue por Alexia Méndez, Reina del Carnaval en el 2018, a quien consideró una mujer imponente a pesar de su juventud cuando fue coronada.

“Todas las reinas me gustan, pero me acuerdo de la elección del 2018, soy muy fan de ver la elección y ver los certámenes de belleza, eso me gusta mucho. Vi el certamen y cuando los conductores empezaron a presentar a las candidatas y presentaron a Alexa, una chica de 18 años, estudiante de ingeniera, yo dije ‘ay, qué padre’; yo tenía 17 años y ya tenía en mente que iba a hacer ingeniería en algo”.

“Cuando veo que las mujeres que están participando en el Carnaval, que nos quieren representar es una ingeniera, digo ‘ay, pues sí, si se puede’, y si se pueden combinar ambos mundos, fue como mira que ella es ingeniera como yo y se me quedó muy marcado y aquí estoy”, explica.

Dijo que actualmente los estereotipos han cambiado y participan cualquier joven que sueño con ser reina.

“Antes había muchos estereotipos de que las mujeres ingenieras no podían andar en este tipo de ambiente, que eran más rudas y no, o sea las mujeres ingenieras también somos bonitas y últimamente ha habido mucha apertura o más bien dicho se han animado más chicas que están estudiando este tipo de carreras a participar”, dijo.

La joven de 23 años expresó que buscar la corona es un sueño acariciado desde la infancia y el cual se animó a buscar gracias al apoyo de su familia.

“Creo que todas entramos al certamen con el sueño de visualizarnos con la corona desde niñas, somos 12 aspirantes, pero cada una con habilidades y con cosas diferentes, pero todos sabemos que queremos eso, podemos ser compañeras, amigas y todo, pero del 8 de febrero todas vamos por el mismo objetivo, es un objetivo claro que todas queremos, es por eso que yo voy a dar mi máximo esfuerzo ese día, al 100 por ciento y más, porque todos los días en el ensayo doy el 100 por ciento así yo esté cansada de trabajar, tenga mil ganas de irme acostar a mi casa, sé que es un compromiso que adquirí hace algunos meses, es un compromiso que me va a llevar a una meta”.

Grecia Fernanda quien se considera una persona muy empática, responsable y disciplinada, dijo que una corona no es sólo un título, es una inspiración.

“Pienso que una corona hoy de Reina del Carnaval ya no solamente es un título. Ya no es un título de ‘ay, mira qué bonita’, es una mujer que va a inspirar a las nuevas generaciones que se quieran inscribir, es decirles que no se limiten, que no te debes de quedar con ese sueño de decir ‘ah, yo no puedo’, si puedes, o sea, si lo piensas lo puedes crear, yo pienso que todo lo que tú quieras hacer, no te debes de quedar con las ganas, debes dejar esos miedos atrás y salir a buscar tu destino, los sueños es perseguirlos”.

“Una corona ya no solamente es de belleza, una corona representa una mujer que te puede inspirar, por ejemplo, a mí me inspiró Alexa porque es una mujer ingeniera, yo si llegara a ganar podría inspirar a otra niña que quiere ser ingeniería, que quiere ser arquitecta, doctora o alguna de mis compañeras son profesiones muy bonitas las que tienen”.

Lo que más le gusta del Carnaval dijo es la energía que derrochan los mazatlecos en la fiesta.

“Lo que más me llama la atención del Carnaval es la gente, es el ambiente festivo que tenemos nosotros los mazatlecos, cómo nos reunimos de jueves a martes a festejar nuestra máxima fiesta. Yo creo que todos hemos ido al desfile alguna vez en la vida y se siente la energía, siento esa vibra de que la gente está esperando con emoción que pasen sus soberanos en el desfile”.

La joven comentó que tiene proyecto ambiental que es de realizar limpieza de playas, entre otras cosas.

Perfil

Grecia Fernanda Rodríguez Ramos

23 años

Ingeniera en Tecnología Ambiental

Padres: Luis Rodríguez Luna y Rosario Ramos

Pasatiempos: Salir con sus amigos, ver películas, limpiar playas, ir al gimnasio, conocer lugares y probar la gastronomía mazatleca, tomar capacitaciones

Color de campaña: Amarillo