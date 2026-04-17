Gritan ‘¡Viva Las Vegas!’ en el Pablo de Villavicencio

Una noche inolvidable, en donde se interpretaron los éxitos que alguna vez revolucionaron a Las Vegas, fue lo que el público disfrutó, en el esperado concierto Las Vegas Sinfónico, reuniendo en un mismo escenario a la cantante Sheyla Tadeo, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y artistas invitados.

Bajo la dirección del maestro Alexandre Da Costa, el espectáculo musical que reunió a un nutrido público en el Pablo de Villavicencio, listos para bailar y cantar temas de figuras como Frank Sinatra, Elvis Presley, Celine Dion, Adele, Britney Spears, entre otros, en las talentosas voces de Marbella Rosas, Marilyn Cháirez, Michelle Ferrer, Octavio Catalán, Pablo Bazán y Ricardo Rodríguez, quienes transportaron a los presentes a la ciudad que nunca duerme, a través de piezas que hasta hoy en día siguen siendo del gusto de muchos.

Piezas como Rhapsody in blue, Viva Las Vegas, The godfather, The way you look tonight, Come fly with me, Blue suede shoes, Summertime, What a wonderful world, Fly me to the moon y Hymmne a l’ amour, formaron parte de la primera parte del concierto, dejando a un público complacido con cada una de las interpretaciones, destacándose las voces de Marilyn Cháirez, los solos de violín del maestro Alexandre Da Costa, la voz educada del tenor Ricardo Rodríguez, y el magistral acompañamiento de la música de la OSSLA.

Tras una breve pausa, el concierto retomó el programa, recibiendo a la OSSLA y cantantes invitados, para deleitar al respetable con las piezas Hound dogs, Sexbomb, Can’t help falling in love, el clásico New York, It Don’t mean a thing, seguido hasta llegar a finales de los 90 con la pieza Baby one more time, interpretado por Marbella Rosas, hasta llegar al momento más esperado de la noche, la presencia de Sheyla en el escenario, conquistando a los sinaloenses al interpretar Skyfall, de Adele, y To love you more, esta última junto al maestro Alexandre, regalando un dueto único, cerrando así este espectáculo, que al grito de otra, culminó con todos los artistas en el escenario despidiendo al público al ritmo de My way.