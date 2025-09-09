Gente
|
De manteles largos

Grupo Noroeste celebra con una misa 52 años de informar con veracidad y compromiso

Colaboradores de Grupo Noroeste Mazatlán acudieron a la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción para agradecer por más de cinco décadas de trayectoria periodística, marcadas por el compromiso de servir con ética a la sociedad sinaloense.
Marisela González |
09/09/2025 16:01
09/09/2025 16:01

Con una profunda muestra de gratitud, colaboradores de Grupo Editorial Noroeste Mazatlán se reunieron en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción para celebrar el 52 aniversario del medio.

Los presentes agradecieron a Dios por más de cinco décadas de ejercer un periodismo honesto, responsable y comprometido con la verdad.

Durante la ceremonia, se reconoció el papel que ha desempeñado esta casa editorial como uno de los pilares del periodismo sinaloense, siendo testigo de la historia local y nacional desde su fundación en 1973.

El equipo, integrado por reporteros, editores, fotógrafos, diseñadores, personal administrativo y directivos, participó con respeto y emoción en la misa, que ofició el Padre Adán Pazos, en donde pidieron por la salud, fortaleza y sabiduría necesarias para seguir cumpliendo con labor social.

Grupo Noroeste, con presencia en distintos municipios del estado y con un creciente alcance digital, renueva su compromiso con la verdad, la ética y la comunidad, al tiempo que agradece a sus lectores por la confianza depositada a lo largo de más de medio siglo.

En la homilía, el sacerdote bendijo las herramientas de trabajo y pidió por la paz en México y Sinaloa, y recordó a los periodistas que ejercen su profesión en condiciones adversas, destacando la importancia de su labor.

Al final, los asistentes se tomaron la fotografía del recuerdo en el altar.

  • $!Al final el Padre Adán Pazos bendijo con agua bendita a los colaboradores de esta casa editorial.
    Al final el Padre Adán Pazos bendijo con agua bendita a los colaboradores de esta casa editorial. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Adán Valdovines y Amanda Aragón durante las ofrendas.
    Adán Valdovines y Amanda Aragón durante las ofrendas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lupita Páez, Eric Conde, Olga Solís, Amanda Aragón, Elva Aguirre, Araceli Solano, Xóchitl Aguilar y Adriana Marrujo.
    Lupita Páez, Eric Conde, Olga Solís, Amanda Aragón, Elva Aguirre, Araceli Solano, Xóchitl Aguilar y Adriana Marrujo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El equipo de Redacción durante la misa.
    El equipo de Redacción durante la misa. ( Fotos: Noroeste)
  • $!Los asistentes estuvieron muy atentos al mensaje que expresó el sacerdote.
    Los asistentes estuvieron muy atentos al mensaje que expresó el sacerdote. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Colaboradores durante la misa.
    Colaboradores durante la misa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El equipo del área de prensa se tomó la fotografía del recuerdo.
    El equipo del área de prensa se tomó la fotografía del recuerdo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Miguel Flores y Omar Salas.
    Miguel Flores y Omar Salas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Estefanía López, Carolina Zataráin, Manuel Serrano, Gregori Sauceda, Stefany Ponzo, Alina Zataráin y Ximena Chávez.
    Estefanía López, Carolina Zataráin, Manuel Serrano, Gregori Sauceda, Stefany Ponzo, Alina Zataráin y Ximena Chávez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sandra Luz Ríos, Leticia Sánchez y Silvia Yolanda Lizárraga, integrantes del grupo de Anspac Noroeste.
    Sandra Luz Ríos, Leticia Sánchez y Silvia Yolanda Lizárraga, integrantes del grupo de Anspac Noroeste. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gregori Sauceda, Franko Yoshua Pineda e Iván Zúñiga.
    Gregori Sauceda, Franko Yoshua Pineda e Iván Zúñiga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Martín Santana, Guillermo Osuna Hi y Juan José Rodríguez.
    Martín Santana, Guillermo Osuna Hi y Juan José Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Consuelo Lizárraga y Juan José Rodríguez.
    Consuelo Lizárraga y Juan José Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
#Aniversario Noroeste
#Catedral
