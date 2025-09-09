Grupo Noroeste celebra con una misa 52 años de informar con veracidad y compromiso

Con una profunda muestra de gratitud, colaboradores de Grupo Editorial Noroeste Mazatlán se reunieron en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción para celebrar el 52 aniversario del medio.

Los presentes agradecieron a Dios por más de cinco décadas de ejercer un periodismo honesto, responsable y comprometido con la verdad.

Durante la ceremonia, se reconoció el papel que ha desempeñado esta casa editorial como uno de los pilares del periodismo sinaloense, siendo testigo de la historia local y nacional desde su fundación en 1973.

El equipo, integrado por reporteros, editores, fotógrafos, diseñadores, personal administrativo y directivos, participó con respeto y emoción en la misa, que ofició el Padre Adán Pazos, en donde pidieron por la salud, fortaleza y sabiduría necesarias para seguir cumpliendo con labor social.

Grupo Noroeste, con presencia en distintos municipios del estado y con un creciente alcance digital, renueva su compromiso con la verdad, la ética y la comunidad, al tiempo que agradece a sus lectores por la confianza depositada a lo largo de más de medio siglo.

En la homilía, el sacerdote bendijo las herramientas de trabajo y pidió por la paz en México y Sinaloa, y recordó a los periodistas que ejercen su profesión en condiciones adversas, destacando la importancia de su labor.

Al final, los asistentes se tomaron la fotografía del recuerdo en el altar.