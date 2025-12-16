$!Grupo Pinsa, orgullo sinaloense, recibe por su liderazgo industrial en Mazatlán

En una emotiva ceremonia celebrada en el complejo Estrella de Mar, Canacintra Mazatlán reconoció a Grupo Pinsa como líder de la industria atunera, otorgando su máximo galardón empresarial a José Eduvigildo Carranza Beltrán.

La distinción resaltó la trayectoria de la empresa, su compromiso con la comunidad y su expansión internacional, consolidándose como un referente del desarrollo industrial sinaloense.

El momento más emotivo de la noche se vivió cuando el nombre de Eduvigildo Carranza Beltrán, conocido también como Leovi Carranza fue anunciado, los asistentes se pusieron de pie para aplaudirlo, reconociendo públicamente su liderazgo y el impacto de Grupo Pinsa en la región.

El evento reunió a empresarios, autoridades y líderes locales en un ambiente de gala, donde se celebró la labor de quienes impulsan la economía y generan empleos en Mazatlán.

Carranza Beltrán agradeció el reconocimiento y destacó que este logro refleja el esfuerzo de todo el equipo de Pinsa, compuesto por más de 8 mil colaboradores comprometidos con el crecimiento de la empresa.

La premiación, enmarcada en el 80 aniversario de Canacintra Mazatlán, también celebró la importancia de la industria local y el talento sinaloense, reafirmando la relevancia de empresas como Pinsa en el desarrollo económico y social de la región.

El evento sirvió además para reforzar los lazos entre los empresarios locales, autoridades y la sociedad, celebrando 80 años de esfuerzos conjuntos que han fortalecido el tejido productivo de Mazatlán y promovido el desarrollo sostenible de la industria en Sinaloa.