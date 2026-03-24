Guillermo Andrade asume presidencia de AMASFAC Mazatlán

En el marco de una amena convivencia, se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) sección Mazatlán, correspondiente al periodo 2026–2027.

Durante el acto protocolario, Guillermo Andrade Cañedo asumió la presidencia del organismo, recibiendo la estafeta de Hugo Enrique Cárdenas Garate, quien concluyó su gestión al frente del gremio asegurador local.

En la vicepresidencia, Josué Alejandro Flores Rubio rindió protesta en sustitución de Luis Antonio Salazar, como parte del relevo institucional de la asociación.

Esa mañana los asistentes convivieron en un ambiente cordial durante el desayuno, donde intercambiaron opiniones sobre los retos y oportunidades del sector asegurador en la región, fortaleciendo los lazos entre los integrantes del gremio.