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Toma de protesta

Guillermo Andrade asume presidencia de AMASFAC Mazatlán

Durante un desayuno se realizó la toma de protesta de la nueva mesa directiva para el periodo 2026–2027
Marisela González |
24/03/2026 12:55
24/03/2026 12:55

En el marco de una amena convivencia, se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) sección Mazatlán, correspondiente al periodo 2026–2027.

Durante el acto protocolario, Guillermo Andrade Cañedo asumió la presidencia del organismo, recibiendo la estafeta de Hugo Enrique Cárdenas Garate, quien concluyó su gestión al frente del gremio asegurador local.

En la vicepresidencia, Josué Alejandro Flores Rubio rindió protesta en sustitución de Luis Antonio Salazar, como parte del relevo institucional de la asociación.

Esa mañana los asistentes convivieron en un ambiente cordial durante el desayuno, donde intercambiaron opiniones sobre los retos y oportunidades del sector asegurador en la región, fortaleciendo los lazos entre los integrantes del gremio.

  • $!Guillermo Andrade Cañedo rindió protesta como presidente de AMASFAC Mazatlán para el periodo 2026–2027.
    Guillermo Andrade Cañedo rindió protesta como presidente de AMASFAC Mazatlán para el periodo 2026–2027. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Guillermo Andrade Cañedo y su equipo de trabajo al momento de rendir protesta como presidente de AMASFAC Mazatlán para el periodo 2026–2027.
    Guillermo Andrade Cañedo y su equipo de trabajo al momento de rendir protesta como presidente de AMASFAC Mazatlán para el periodo 2026–2027. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Pablo Sánchez, Víctor González, Guillermo Andrade, Hazel Flores y Francisco Mora.
    Pablo Sánchez, Víctor González, Guillermo Andrade, Hazel Flores y Francisco Mora. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Marcos Osuna, Hugo Cárdenas, Josué Flores y Dan Cáceres.
    Marcos Osuna, Hugo Cárdenas, Josué Flores y Dan Cáceres. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Integrantes de AMASFAC Mazatlán convivieron tras el acto protocolario.
    Integrantes de AMASFAC Mazatlán convivieron tras el acto protocolario. ( Fotos: Cortesía)
#Toma de Protesta
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