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Reunión camaral

Gustavo De La Garza comparte su experiencia empresarial en ‘Camino de las Leyendas’

El empresario regiomontano participa en una charla organizada por Canacintra Mazatlán y comparte aprendizajes de su trayectoria
Marisela González |
13/06/2026 15:05
13/06/2026 15:05

Empresarios, socios e invitados especiales asistieron a una nueva edición de Camino de las Leyendas, iniciativa de Canacintra Mazatlán que en esta ocasión contó con la participación de Don Gustavo De La Garza, reconocido empresario regiomontano, considerado una de las leyendas de las telecomunicaciones en México.

Durante la charla, el invitado compartió experiencias, anécdotas y reflexiones sobre su trayectoria en el mundo de los negocios, destacando la importancia de la innovación, la adaptación y la perseverancia para enfrentar los retos que surgen en el ámbito empresarial.

Los asistentes escucharon con interés los consejos y enseñanzas de De La Garza, quien enfatizó la necesidad de mantener una visión de futuro y aprovechar las oportunidades que se presentan incluso en tiempos de incertidumbre.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de convivencia y aprendizaje, fortaleciendo el objetivo de Camino de las Leyendas de acercar a las nuevas generaciones de emprendedores a las historias de éxito de destacados líderes empresariales.

Obsequio

En el evento se realizó la entrega de una obra artística al invitado especial, creada por el artista mazatleco Sichen Rizo Álvarez.

La pieza fue otorgada como muestra de reconocimiento y agradecimiento por la participación de Don Gustavo De La Garza en Camino de las Leyendas, sumando un toque cultural y significativo al evento.

  • $!Don Gustavo De La Garza compartió experiencias y reflexiones sobre su trayectoria empresarial durante la charla de Camino de las Leyendas.
    Don Gustavo De La Garza compartió experiencias y reflexiones sobre su trayectoria empresarial durante la charla de Camino de las Leyendas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Camino de las Leyendas reunió a líderes empresariales y emprendedores interesados en conocer historias de éxito y liderazgo.
    Camino de las Leyendas reunió a líderes empresariales y emprendedores interesados en conocer historias de éxito y liderazgo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mauricio Aguilar, Gustavo de la Garza, José Carlos Ordorica y Luis Arturo Gaxiola.
    Mauricio Aguilar, Gustavo de la Garza, José Carlos Ordorica y Luis Arturo Gaxiola. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lolis Salazar, Carmen Bortoni de De la Garza, Silwya Patatin y Lissy Bernal.
    Lolis Salazar, Carmen Bortoni de De la Garza, Silwya Patatin y Lissy Bernal. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Luisa Valdez, Víctor y María Luisa Escobar, Gustavo de la Garza, José Alberto Ureña y Tobías Lozano.
    María Luisa Valdez, Víctor y María Luisa Escobar, Gustavo de la Garza, José Alberto Ureña y Tobías Lozano. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Camila Aguilar y Fabiola Valdez.
    Camila Aguilar y Fabiola Valdez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Yolanda Rodríguez, Silwya Patatin, Alfredo Reynaga y Víctor Santillán.
    Yolanda Rodríguez, Silwya Patatin, Alfredo Reynaga y Víctor Santillán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sergio Rojas, Denisse Flores, Viridiana Martínez y Francisco Javier Villa.
    Sergio Rojas, Denisse Flores, Viridiana Martínez y Francisco Javier Villa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Amador Campos, Sofía Rodríguez y Gregorio Tovar.
    Amador Campos, Sofía Rodríguez y Gregorio Tovar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El evento transcurrió en un ambiente de aprendizaje, inspiración y convivencia entre los asistentes.
    El evento transcurrió en un ambiente de aprendizaje, inspiración y convivencia entre los asistentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Édgar Corona, Frida Valezuela y Luis Becerra.
    Édgar Corona, Frida Valezuela y Luis Becerra. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Saúl Salazar, Norma Bañuelos y Rosa Álvarez.
    Saúl Salazar, Norma Bañuelos y Rosa Álvarez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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