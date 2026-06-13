Gustavo De La Garza comparte su experiencia empresarial en ‘Camino de las Leyendas’

Empresarios, socios e invitados especiales asistieron a una nueva edición de Camino de las Leyendas, iniciativa de Canacintra Mazatlán que en esta ocasión contó con la participación de Don Gustavo De La Garza, reconocido empresario regiomontano, considerado una de las leyendas de las telecomunicaciones en México.

Durante la charla, el invitado compartió experiencias, anécdotas y reflexiones sobre su trayectoria en el mundo de los negocios, destacando la importancia de la innovación, la adaptación y la perseverancia para enfrentar los retos que surgen en el ámbito empresarial.

Los asistentes escucharon con interés los consejos y enseñanzas de De La Garza, quien enfatizó la necesidad de mantener una visión de futuro y aprovechar las oportunidades que se presentan incluso en tiempos de incertidumbre.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de convivencia y aprendizaje, fortaleciendo el objetivo de Camino de las Leyendas de acercar a las nuevas generaciones de emprendedores a las historias de éxito de destacados líderes empresariales.

Obsequio

En el evento se realizó la entrega de una obra artística al invitado especial, creada por el artista mazatleco Sichen Rizo Álvarez.

La pieza fue otorgada como muestra de reconocimiento y agradecimiento por la participación de Don Gustavo De La Garza en Camino de las Leyendas, sumando un toque cultural y significativo al evento.