Hace Jean Louis Bingna un llamado a la paz en Culiacán

Sin paz un pueblo no puede desarrollarse plenamente en otros aspectos, señaló Jean Louis Bingna, Príncipe de Bantú de Camerún, quien visitó Culiacán para impartir la conferencia La paz es posible, en el teatro MIA.

Invitado por el Club Rotary de Culiacán, Jean Louis Bingna ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz tres veces por su activismo en defensa de los derechos humanos.

“Debemos entender que la paz es la semilla del éxito del pueblo. Un pueblo que no tiene paz es un pueblo que no tiene ese elemento muy importante, no puede crecer en todos los ámbitos”, subrayó.

Criticó que los políticos suelen concentrarse en la paz constitucional, como en casos de violencia notoria, pero ignoran la paz social. Esta última, la verdadera paz que las personas necesitan, aquella que se pierde cuando no tienen acceso a lo esencial para vivir dignamente.

Opinó que, Culiacán, un lugar con una rica historia y que alguna vez estuvo lleno de esperanza y potencial, ha pasado a convertirse en una ciudad marcada por el miedo.

“Culiacán es un pueblo histórico, que fue una ciudad de mucha esperanza y hoy con lágrimas que se transforman en una ciudad de miedo de un pueblo que no puede crecer, con la violencia nunca puede construir una sociedad, la violencia lleva al dolor, lleva a la pérdida humana”.