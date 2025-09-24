Hacen de la música, el teatro y la danza su bandera de paz

Convencidos de que la música, el teatro, la danza y la cultura pueden construir un mejor espacio para vivir en calma, alumnos de preparatoria y profesional culminaron dos días de actividades, con el Concierto por la paz.

Compañías de música, teatro, canto y danza del instituto ofrecieron un espectáculo, en el marco del Día Internacional de la Paz, con este tipo de experiencias artísticas que compartieron con sus amigos y sus padres.

Ana Paola Mercado, líder de la Escuela de la Paz, compartió que el propósito es llevar a cabo actividades que fomenten la paz, el diálogo y la convivencia entre los estudiantes.

Hicieron conferencias con el tema de ciudadanía, derechos humanos, charlas con papás, diálogos fructíferos, un torneo deportivo, una exposición de fotografía y culminaron con el concierto.

En las actividades participaron alrededor de 200 estudiantes, de preparatoria y profesional, así como escuelas invitadas al torneo deportivo.

En el concierto se presentaron las compañías de Danza Urbana “Ad Lib”, dirigidos por Luis Fernando Benítez con una coreografía de Michael Jackson. Y la compañía de Teatro “Espirales”, dirigidos por Alejandro López, con una representación de Bob Marley.

Al final, la compañía de músicos “Blue Sheeps”, dirigidos por Armando Quintero y la compañía de Canto “Voces en Armonía” dirigidos por Mario Benítez, compartieron Imagine, We are the world, Fiesta en América, Un millón de amigos y cerraron con Color esperanza.