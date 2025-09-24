Gente
Concierto por la Paz

Hacen de la música, el teatro y la danza su bandera de paz

Alumnos del Tec de Monterrey celebran el Día Internacional de la Paz con una serie de actividades que incluyeron conferencias, torneos, expsición y concierto
Nelly Sánchez
24/09/2025 20:04
Convencidos de que la música, el teatro, la danza y la cultura pueden construir un mejor espacio para vivir en calma, alumnos de preparatoria y profesional culminaron dos días de actividades, con el Concierto por la paz.

Compañías de música, teatro, canto y danza del instituto ofrecieron un espectáculo, en el marco del Día Internacional de la Paz, con este tipo de experiencias artísticas que compartieron con sus amigos y sus padres.

Ana Paola Mercado, líder de la Escuela de la Paz, compartió que el propósito es llevar a cabo actividades que fomenten la paz, el diálogo y la convivencia entre los estudiantes.

Hicieron conferencias con el tema de ciudadanía, derechos humanos, charlas con papás, diálogos fructíferos, un torneo deportivo, una exposición de fotografía y culminaron con el concierto.

En las actividades participaron alrededor de 200 estudiantes, de preparatoria y profesional, así como escuelas invitadas al torneo deportivo.

En el concierto se presentaron las compañías de Danza Urbana “Ad Lib”, dirigidos por Luis Fernando Benítez con una coreografía de Michael Jackson. Y la compañía de Teatro “Espirales”, dirigidos por Alejandro López, con una representación de Bob Marley.

Al final, la compañía de músicos “Blue Sheeps”, dirigidos por Armando Quintero y la compañía de Canto “Voces en Armonía” dirigidos por Mario Benítez, compartieron Imagine, We are the world, Fiesta en América, Un millón de amigos y cerraron con Color esperanza.

  • $!Patricia Castro y Gilberto Ceceña aplaudieron a los artistas.
  • $!Regina Flores, Brixia Ayón y Rut Bórquez.
  • $!Erika, Gilberto y José Jorge disfrutaron del evento.
  • $!Daniela Sarabia, Rafael Ericon y Dabibya Sarabia.
  • $!La compañía musical Blue Sheeps, integrada por alumnos de preparatoria y profesional, previo s su presentación en el concierto.
  • $!Gabriela Meléndrez Alarcón y Karime González.
  • $!Ana Paola Mercado, líder de Escuela de la Paz; Tanya Ayala, directora de Arte y Cultura, y Richard Huett, director general del Tec de Monterrey Campus Sinaloa.
  • $!Los asistentes bailaron y cantaron cada uno de los temas.
  • $!La compañía de Teatro Espirales, dirigidos por Alejandro López, presentaron ‘Redemption’, de Bob Marley.
  • $!Las compañía de Danza Urbana ‘Ad Lib’ presentó una coreografía del tema ‘Black or White’, de Michael Jackson.
  • $!Alma Borja, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y Marco Santos Ayala, profesor de Prepa Tec.
