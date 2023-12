Ahí, con su algarabía y una plática llena de risas dijo que uno de los retos más grandes a los que se ha enfrentado es no ser oriundo de Mazatlán, pues se topó con que el pueblo carnavalero es difícil de convencer, pero no es imposible para él.

“Si hay muchos comentarios en redes que dicen que no soy de aquí y que por esa razón no puedo ser Rey, pero también hay muchísimos que me apoyan, incluso hay mucha gente que me sigue de otros Estados que está conociendo el Carnaval por mis historias y publicaciones. Yo ya le demostré a quien tenía que demostrarle, en este caso Cultura, que cumplo con los requisitos para ser Candidato, y ya lo que me resta es hacer lo propio para ganar”, dijo Héctor Limón de manera contundente.

Y es que para ser Candidato se debe cumplir con una serie de requisitos; uno de ellos es ser nacido en este puerto o tener una residencia mínima de 3 años, este último es el caso de influencer.

La vida lo ha llevado a participar en carnavales de otras ciudades como Angostura y Guamúchil, pero dice que siempre estuvo en su mente ser el soberano de las Fiestas de momo de este puerto.

“Ya participé varios años, primero en comparsas, y luego con algunas marcas, y ahora me toca como Rey”, dijo.

Este sueño lo esta viviendo de mano de su mamá, quien aunque está en otra ciudad, no deja de estar presente en cada decisión que puede marcar su vida.

Perfil

Nombre: Héctor Ricardo Ontiveros Limón

Edad: 31 años

Ocupación: Creador de contenido y dueño de una agencia de viajes Padres: Norma Ofelia Limón