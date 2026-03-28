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Sector salud

Hernán Díaz Terán encabeza el Colegio de Anestesiología del sur de Sinaloa

El Colegio de Anestesiología renueva su dirigencia en Mazatlán y plantea una agenda enfocada en innovación, educación continua y fortalecimiento gremial.
Marisela González |
28/03/2026 12:07
28/03/2026 12:07

En un ambiente de amplia participación académica, se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del Colegio de Anestesiología del sur de Sinaloa, encabezado por Hernán Isaías Díaz Terán, en el auditorio del Hospital Torre ALHMA.

El acto marcó el inicio de su gestión como presidente, con el compromiso de impulsar una práctica médica más innovadora y acorde a las exigencias actuales del sector salud.

La ceremonia contó con la presencia de Heberto Muñoz, vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, quien formalizó el relevo institucional y respaldó al gremio en la región.

Durante su mensaje, Díaz Terán destacó la importancia de fortalecer la anestesiología mediante la educación continua, la innovación tecnológica y el uso de herramientas digitales, con miras a posicionar al Colegio como referente estatal y nacional.

Su plan de trabajo contempla reforzar la capacitación con sesiones híbridas y congresos, integrar inteligencia artificial en la formación médica y fomentar la participación de nuevas generaciones.

Además, impulsa la creación de contenido en formatos digitales como podcasts y redes sociales para ampliar el alcance del conocimiento.

Por su parte, Muñoz reconoció la visión de la nueva mesa directiva y señaló que estos esfuerzos contribuyen a elevar los estándares de la práctica clínica en el país.

  • $!El nuevo presidente del Colegio de Anestesiología del sur de Sinaloa toma protesta ante autoridades médicas.
    El nuevo presidente del Colegio de Anestesiología del sur de Sinaloa toma protesta ante autoridades médicas. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Entre aplausos, se llevó a cabo la toma de protesta del Colegio de Anestesiología.
    Entre aplausos, se llevó a cabo la toma de protesta del Colegio de Anestesiología. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Heberto Muñoz felicita a Hernán Isaías Díaz Terán luego de asumir la presidencia.
    Heberto Muñoz felicita a Hernán Isaías Díaz Terán luego de asumir la presidencia. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Durante la ceremonia, se da lectura a las responsabilidades y protesta del cargo.
    Durante la ceremonia, se da lectura a las responsabilidades y protesta del cargo. ( Fotos: Cortesía)
#Toma de Protesta
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