Honran la memoria de don Julio Berdegué Aznar en el corazón de Hotel El Cid

Familiares, colaboradores y huéspedes se reunieron en una emotiva ceremonia para inaugurar un monumental altar en honor al fundador del complejo hotelero, decorado con flores de cempasúchil, veladoras, objetos personales y ofrendas que evocan sus gustos y legado
Marisela González |
02/11/2025 12:20
02/11/2025 12:20

En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, el Hotel El Cid inauguró un altar especialmente dedicado al empresario hotelero Julio Berdegué Aznar, fundador del complejo y figura clave del turismo en la región.

La ceremonia se llevó a cabo en un amplio corredor del hotel, donde familiares del empresario, colaboradores e invitados especiales de manera formal dieron por inaugurado el homenaje, en un ambiente que se impregnó de solemnidad, agradecimiento y tradición.

El altar está compuesto por elementos muy simbólicos, desde papel picado de vivos colores, calaveras de azúcar, veladoras encendidas, hasta frutas frescas, bebidas, como vodka y whisky, evocando los gustos personales del homenajeado y fotografías del empresario.

Todo dispuesto con un cuidado especial para reflejar tanto su vida como los valores que promovió.

Durante la inauguración se proyectó un video en homenaje a los colaboradores que ya no se encuentran y se presentó un espectáculo de bailes prehispánicos, que buscó conectar la tradición del Día de Muertos con la historia de la empresa y su gente.

El comité de actividades del hotel, encabezado por Pedro Briseño, diseñó el montaje y destacó que este año la ofrenda pone especial énfasis en las frutas, como símbolo de vida y continuidad.

  • $!El altar está compuesto por papel picado, calaveras, veladoras, frutas frescas, bebidas, como vodka y whisky, evocando los gustos personales del homenajeado y fotografías del empresario y colaboradores que ya partieron de este mundo.
    El altar está compuesto por papel picado, calaveras, veladoras, frutas frescas, bebidas, como vodka y whisky, evocando los gustos personales del homenajeado y fotografías del empresario y colaboradores que ya partieron de este mundo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Bailes prehispánicos cómo el Mictlán se celebraron en la ceremonia inaugural.
    Bailes prehispánicos cómo el Mictlán se celebraron en la ceremonia inaugural. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Guadalupe Soto personificó a una Catrina.
    Guadalupe Soto personificó a una Catrina. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Wanda Thompson, María Thompson, Martha Torres de Thompson y Patricia de Pérez.
    Wanda Thompson, María Thompson, Martha Torres de Thompson y Patricia de Pérez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jorge Guevara, Dario Nava y Jesús Pérez.
    Jorge Guevara, Dario Nava y Jesús Pérez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sergio Tobías, Karina Sifuentes y Edith Manuel.
    Sergio Tobías, Karina Sifuentes y Edith Manuel. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Miguel Mendoza, Danae García y Miriam Rivera.
    Miguel Mendoza, Danae García y Miriam Rivera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Cristian Lerma Camargo y Alejandra Camargo.
    Cristian Lerma Camargo y Alejandra Camargo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Susan Janeth Reyes, Eduardo Mondragón y Leticia Reyes.
    Susan Janeth Reyes, Eduardo Mondragón y Leticia Reyes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Tonatiuh Sierra, Rubén Parente, Pedro Brito, Guadalupe Soto, Eduardo Mondragón, Angiolina Rosetehadad, Dimitrí Hernández y Yazmín Hernández.
    Tonatiuh Sierra, Rubén Parente, Pedro Brito, Guadalupe Soto, Eduardo Mondragón, Angiolina Rosetehadad, Dimitrí Hernández y Yazmín Hernández. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Nicolás Santa Cruz entre colaboradores del área de Recursos Humanos.
    Nicolás Santa Cruz entre colaboradores del área de Recursos Humanos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los Briseño Briseño: Sofía, Pedro, Milena y Andrés.
    Los Briseño Briseño: Sofía, Pedro, Milena y Andrés. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Grupo El Cid
