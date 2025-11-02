Honran la memoria de don Julio Berdegué Aznar en el corazón de Hotel El Cid

En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, el Hotel El Cid inauguró un altar especialmente dedicado al empresario hotelero Julio Berdegué Aznar, fundador del complejo y figura clave del turismo en la región.

La ceremonia se llevó a cabo en un amplio corredor del hotel, donde familiares del empresario, colaboradores e invitados especiales de manera formal dieron por inaugurado el homenaje, en un ambiente que se impregnó de solemnidad, agradecimiento y tradición.

El altar está compuesto por elementos muy simbólicos, desde papel picado de vivos colores, calaveras de azúcar, veladoras encendidas, hasta frutas frescas, bebidas, como vodka y whisky, evocando los gustos personales del homenajeado y fotografías del empresario.

Todo dispuesto con un cuidado especial para reflejar tanto su vida como los valores que promovió.

Durante la inauguración se proyectó un video en homenaje a los colaboradores que ya no se encuentran y se presentó un espectáculo de bailes prehispánicos, que buscó conectar la tradición del Día de Muertos con la historia de la empresa y su gente.

El comité de actividades del hotel, encabezado por Pedro Briseño, diseñó el montaje y destacó que este año la ofrenda pone especial énfasis en las frutas, como símbolo de vida y continuidad.