Honran la trayectoria laboral de Laura Sánchez, tras 29 años de trabajo en Grupo Noroeste

Entre abrazos, buenos deseos y mucho cariño por parte de sus compañeros, Laura Sánchez Zamora recibió una alegre despedida por sus casi 30 años de servicio ininterrumpido en Noroeste.

El evento contó con la presencia de directivos, reporteros, editores y demás compañeros del área de publicidad, quienes prepararon un desayuno especial en el Hotel San Luis Lindavista, al que también acudieron familiares y amigas cercanas a Laura Sánchez.

En su mensaje, Laura compartió que después de 29 años de trabajo, esfuerzo, aprendizaje y muchas experiencias, llegó el momento de despedirse de esta gran etapa de su vida.

”Cuando llegué por primera vez, no imaginaba todo lo que este lugar significaría en vida, aquí crecí no solo como profesional, sino también como persona”, expresó.

Recordó que durante casi tres décadas compartí momentos, retos, logros, aprendizajes, sobre todo el convivir con personas extraordinarias que dejaron una huella en ella.

”A lo largo de estos años, hubo días fáciles y otros más difíciles, pero siempre existió algo que incitó a seguir adelante, el compromiso con nuestro trabajo y el apoyo de mis compañeros, en donde cada proyecto y cada meta trazada fue superada, gracias al trabajo en equipo”, subrayó.

Finalmente, Sánchez agradeció profundamente a todos los compañeros, amigos y directivos con los que tuvo la oportunidad de trabajar.

“Cada uno de ustedes formó parte importante de esta historia. Me llevo recuerdos, enseñanzas y amistades que guardaré siempre con mucho cariño. Noroeste no sólo fue un lugar de trabajo para mí, fue mi segunda casa, aquí pasé gran parte de mi vida, aquí aprendí, me equivoqué y también celebré muchos logros”, resaltó.

En su mensaje, Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, reconoció el trabajo de Laura a lo largo de casi tres décadas de trabajo, por toda su entrega y compromiso.

“Independientemente del área, esta es la manera correcta como empresa de hacer un evento como este, y poder de manera colectiva dar las gracias por tantos años de compromiso, de chamba, de compañerismo y en Noroeste, antes que medio, periodistas o negocio, somos personas, por eso, a nombre de la empresa y del consejo, te damos las gracias, Laura”, expresó López Ortiz.

Durante el desayuno los asistentes disfrutaron de pan, café y un platillo de machaca, frijolitos y tamal, además de un rico pastel de Pastelería Mi Licha.

En el evento estuvieron también Guillermina García, directora Editorial, Elizabeth Peraza, directora Comercial, María de Jesús Urías, jefa del departamento de Recursos Humanos, Francisco Trujillo, jefe de Publicidad.