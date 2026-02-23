Hospital Marina Mazatlán inaugura moderno Centro Renal y amplía sus servicios médicos

Con el objetivo de fortalecer su capacidad de atención y brindar servicios de mayor especialidad, el Hospital Marina Mazatlán celebró la inauguración de sus nuevas áreas de Centro Renal de Alta Especialidad y Hemodiálisis (CREAH), check up preventivo y resonancia magnética, además de presentar cuatro modernas habitaciones suite VIP.

La ceremonia de corte de listón fue encabezada por Jesús Manuel Santiago Osuna, director del nosocomio, quien estuvo acompañado por líderes empresariales, integrantes del sector médico y especialistas del gremio.

La bendición de las instalaciones estuvo a cargo del Padre Concepción Hernández, en un acto que reunió a invitados especiales y colaboradores de la institución.

Entre las novedades destaca el CREAH, espacio equipado con camillas, Central de Enfermería, sala de procedimientos, consultorio de Nefrología, área de tratamiento de agua, almacén y baño.

El nefrólogo Pablo Maggiani Aguilera, especialista en Trasplante Renal y responsable del centro, explicó que ahí se realizan terapias de hemodiálisis, colocación de accesos vasculares y biopsias renales, ofreciendo calidad y comodidad a los pacientes.