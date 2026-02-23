Gente
Hospital Marina Mazatlán inaugura moderno Centro Renal y amplía sus servicios médicos

Con corte de listón y bendición de espacios, la institución presenta nuevas áreas de alta especialidad, resonancia magnética, check up preventivo y cuatro suites VIP para fortalecer su atención médica en el puerto
Marisela González |
23/02/2026 15:41
Con el objetivo de fortalecer su capacidad de atención y brindar servicios de mayor especialidad, el Hospital Marina Mazatlán celebró la inauguración de sus nuevas áreas de Centro Renal de Alta Especialidad y Hemodiálisis (CREAH), check up preventivo y resonancia magnética, además de presentar cuatro modernas habitaciones suite VIP.

La ceremonia de corte de listón fue encabezada por Jesús Manuel Santiago Osuna, director del nosocomio, quien estuvo acompañado por líderes empresariales, integrantes del sector médico y especialistas del gremio.

La bendición de las instalaciones estuvo a cargo del Padre Concepción Hernández, en un acto que reunió a invitados especiales y colaboradores de la institución.

Entre las novedades destaca el CREAH, espacio equipado con camillas, Central de Enfermería, sala de procedimientos, consultorio de Nefrología, área de tratamiento de agua, almacén y baño.

El nefrólogo Pablo Maggiani Aguilera, especialista en Trasplante Renal y responsable del centro, explicó que ahí se realizan terapias de hemodiálisis, colocación de accesos vasculares y biopsias renales, ofreciendo calidad y comodidad a los pacientes.

El área de check up brindará paquetes preventivos dirigidos a distintas edades y padecimientos, mientras que la nueva resonancia magnética permitirá diagnósticos más precisos y con menor tiempo de espera.

Las suites VIP, equipadas con tecnología médica de punta, baño privado y ambientación en tonos cálidos, complementan esta ampliación que posiciona al hospital como referente en salud en Mazatlán.

  • $!Jesús Manuel Santiago Osuna, director del hospital, expresó un mensaje a los presentes.
    Jesús Manuel Santiago Osuna, director del hospital, expresó un mensaje a los presentes. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!El nefrólogo Pablo Maggiani Aguilera, especialista en Trasplante Renal y responsable del centro, muestra su área de trabajo.
    El nefrólogo Pablo Maggiani Aguilera, especialista en Trasplante Renal y responsable del centro, muestra su área de trabajo. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!El Padre Concepción Hernández bendijo las instalaciones.
    El Padre Concepción Hernández bendijo las instalaciones. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!Monserrat Armenta y José Antonio López.
    Monserrat Armenta y José Antonio López. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!Alejandro Urbina, Jesús Manuel Santiago Osuna y Gonzalo Rodríguez.
    Alejandro Urbina, Jesús Manuel Santiago Osuna y Gonzalo Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!Francis Cázarez de Romero y Guillermo Romero.
    Francis Cázarez de Romero y Guillermo Romero. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!María Teresa Sánchez, Lizzeth Martínez y Beatriz Zataráin.
    María Teresa Sánchez, Lizzeth Martínez y Beatriz Zataráin. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!Jorge Pagola Bernal, especialista en Medicina Familiar y encargado del área check up del Hospital Marina Mazatlán.
    Jorge Pagola Bernal, especialista en Medicina Familiar y encargado del área check up del Hospital Marina Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!Los directivos cortan el listón del área de resonancia magnética.
    Los directivos cortan el listón del área de resonancia magnética. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
  • $!Los invitados fueron testigos de la inauguración de las nuevas áreas del hospital.
    Los invitados fueron testigos de la inauguración de las nuevas áreas del hospital. ( Fotos: Noroeste/Ximena Gutiérrez)
