Impone Altata récord, en la segunda edición del megaceviche

Con la participación de los restauranteros de Bahía de Altata, Muelle 33, en conjunto con la Secretaría de Turismo, se realizó la segunda edición del Megaceviche, evento que reunió a cientos de personas, quienes realizaron una gran fila para poder degustar de este típico platillo sinaloense.

Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de turismo, compartió que esta segunda edición es un evento esperado por la gente de Altata, quienes echaron la casa por la ventana para llevarlo acabo, buscando romper el récord del año pasado que fue de 500 kilos de ceviche.

”Este año serán 700 kilos de ceviche, en un evento que nace con el objetivo de promover Altata, su gastronomía, seguir promoviéndolo como un destino turístico, así como favorecer el consumo local, en un ambiente seguro, familiar y con mucho que disfrutar aquí, un actividad que forma parte del programa Enamórate de Sinaloa, y el resultado como puedes ver es muy positivo, mucha gente se ha dado cita y eso nos llena de gusto”, resaltó Jáuregui Ibarra.

Durante el evento, el público que en pocas horas abarrotó el Malecón Altata, sus calles y restaurantes, tuvo la oportunidad de disfrutar de un rico ceviche, además de pasarla bien con el ambiente artístico musical que se presentó en un gran escenario instalado en el lugar para poner a bailar a los asistentes.