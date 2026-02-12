Impulsa celebra la inauguración de Veredas en Mazatlán

Con gran entusiasmo, Impulsa Inmuebles inauguró Veredas, su proyecto número 15 en Mazatlán, ubicado en la zona norte, una de las áreas de mayor crecimiento y plusvalía de la ciudad.

El evento reunió a directivos, autoridades y familias que recorrieron las casas muestra y conocieron los detalles del macroproyecto, que integra casas, departamentos y terrenos en cotos privados con doble filtro de seguridad y amplias áreas comunes.

Entre los asistentes estuvieron Carlos Álvarez del Castillo, director general de Trassen; Ricardo Clouthier Carrillo, director general de Impulsa; Manuel Clouthier Carrillo, presidente del consejo de Impulsa, y la alcaldesa Estrella Palacios, así como también Gabriela Medrano Campos, gerente de ventas de Veredas, quienes destacaron la importancia de desarrollar comunidades planeadas y la confianza que genera este tipo de inversión, que supera los 600 millones de pesos y genera más de 130 empleos directos.

El proyecto incluye lagos, canchas deportivas, rutas para caminar o andar en bicicleta y un diseño urbano pensado para fomentar la convivencia.

La inauguración dejó un ambiente de entusiasmo y confianza entre los presentes, consolidando a Veredas como una opción residencial innovadora y de calidad en Mazatlán.