Impulsa celebra la inauguración de Veredas en Mazatlán

Un nuevo desarrollo residencial de Impulsa, que combina seguridad, áreas verdes y calidad de vida
Marisela González |
12/02/2026 13:22
Con gran entusiasmo, Impulsa Inmuebles inauguró Veredas, su proyecto número 15 en Mazatlán, ubicado en la zona norte, una de las áreas de mayor crecimiento y plusvalía de la ciudad.

El evento reunió a directivos, autoridades y familias que recorrieron las casas muestra y conocieron los detalles del macroproyecto, que integra casas, departamentos y terrenos en cotos privados con doble filtro de seguridad y amplias áreas comunes.

Entre los asistentes estuvieron Carlos Álvarez del Castillo, director general de Trassen; Ricardo Clouthier Carrillo, director general de Impulsa; Manuel Clouthier Carrillo, presidente del consejo de Impulsa, y la alcaldesa Estrella Palacios, así como también Gabriela Medrano Campos, gerente de ventas de Veredas, quienes destacaron la importancia de desarrollar comunidades planeadas y la confianza que genera este tipo de inversión, que supera los 600 millones de pesos y genera más de 130 empleos directos.

El proyecto incluye lagos, canchas deportivas, rutas para caminar o andar en bicicleta y un diseño urbano pensado para fomentar la convivencia.

La inauguración dejó un ambiente de entusiasmo y confianza entre los presentes, consolidando a Veredas como una opción residencial innovadora y de calidad en Mazatlán.

  • $!El Padre Horacio Hernández de la Torres bendice las instalaciones.
    El Padre Horacio Hernández de la Torres bendice las instalaciones. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Oralia Rice, la Alcaldesa Estrella Palacios y Ricardo Clouthier.
    Oralia Rice, la Alcaldesa Estrella Palacios y Ricardo Clouthier. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Manuel Clouthier Carrillo y Melly Pérez de Acha con su nieta Augusta Toledo Clouthier.
    Manuel Clouthier Carrillo y Melly Pérez de Acha con su nieta Augusta Toledo Clouthier. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gabriela Medrano, Eduardo Murguía y Raquel Medrano.
    Gabriela Medrano, Eduardo Murguía y Raquel Medrano. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Miguela Castro, Maricela Ramos de Clouthier y Carmen Clouthier.
    Miguela Castro, Maricela Ramos de Clouthier y Carmen Clouthier. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Manuel Clouthier Carrillo y Luis Alberto Padilla.
    Manuel Clouthier Carrillo y Luis Alberto Padilla. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Carlos Álvarez del Castillo, director general de Trassen, al momento de expresar su mensaje.
    Carlos Álvarez del Castillo, director general de Trassen, al momento de expresar su mensaje. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Raúl Carreón, Óscar López y Rafael Domínguez Kelly.
    Raúl Carreón, Óscar López y Rafael Domínguez Kelly. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gerardo Espinosa de los Monteros, Janis López Portillo, Natalia Sañudo, Gabriela Hernández, Addy Montoya, Lissy Bernal, Sadot Hernández y Nathaly West.
    Gerardo Espinosa de los Monteros, Janis López Portillo, Natalia Sañudo, Gabriela Hernández, Addy Montoya, Lissy Bernal, Sadot Hernández y Nathaly West. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Javier Moreno, Carlos Álvarez, Hugo Gutiérrez y Luis Alberto Padilla.
    Javier Moreno, Carlos Álvarez, Hugo Gutiérrez y Luis Alberto Padilla. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Raúl Tirado y Martha Cortez de Tirado.
    Raúl Tirado y Martha Cortez de Tirado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ali Becerra, Bianca Aguilar y Wendy Pagola.
    Ali Becerra, Bianca Aguilar y Wendy Pagola. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Cynthia Romero y Oralia Rice.
    Cynthia Romero y Oralia Rice. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jorge Quiroz, César Arroyo y Alejandro Silvas.
    Jorge Quiroz, César Arroyo y Alejandro Silvas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lupita Marrero y Sofía Figueroa.
    Lupita Marrero y Sofía Figueroa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Una tarde muy amena pasaron los asistentes a la inauguración.
    Una tarde muy amena pasaron los asistentes a la inauguración. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Julia Quiroz y Lizzette Cervantes.
    María Julia Quiroz y Lizzette Cervantes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Carlos Ricardo Morales, Graciela Portillo, Denisse del Rosario Morales, Luis Morales y Frida Pacheco Morales.
    Carlos Ricardo Morales, Graciela Portillo, Denisse del Rosario Morales, Luis Morales y Frida Pacheco Morales. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rodrigo Llausás Azcona saluda a Ricardo Clouthier Carrillo e invitadas.
    Rodrigo Llausás Azcona saluda a Ricardo Clouthier Carrillo e invitadas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lizbeth Rendón, Pedro Luis Rochín, Ramiro Salcedo y Rafael Cebreros.
    Lizbeth Rendón, Pedro Luis Rochín, Ramiro Salcedo y Rafael Cebreros. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los colaboradores de Impulsa se toman la fotografía del recuerdo.
    Los colaboradores de Impulsa se toman la fotografía del recuerdo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
