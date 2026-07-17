Impulsa Deneb Guzmán Madrigal su sueño musical con recital benéfico

La contrabajista mazatleca Deneb Guzmán Madrigal protagonizó una emotiva tarde musical al ofrecer un recital con causa en el Museo de la Música del Centro Municipal de las Artes, con el propósito de recaudar fondos para asistir al Festival de Cuerdas de Oaxaca.

Acompañada al piano por Isaac Verdugo, la joven interpretó un programa con obras de Johann Sebastian Bach y Sergei Koussevitzky, recibiendo el reconocimiento y los aplausos del público que acudió para respaldar su formación artística.

Familiares, amigos y aficionados a la música se sumaron a esta iniciativa, que permitirá a Deneb representar el talento mazatleco en uno de los encuentros especializados en instrumentos de cuerda más importantes del país, consolidando así un nuevo paso en su desarrollo profesional.