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Música

Impulsa Deneb Guzmán Madrigal su sueño musical con recital benéfico

La joven contrabajista reunió el apoyo de familiares, amigos y amantes de la música para continuar su preparación artística en el Festival de Cuerdas de Oaxaca
Marisela González |
17/07/2026 06:24
17/07/2026 06:24

La contrabajista mazatleca Deneb Guzmán Madrigal protagonizó una emotiva tarde musical al ofrecer un recital con causa en el Museo de la Música del Centro Municipal de las Artes, con el propósito de recaudar fondos para asistir al Festival de Cuerdas de Oaxaca.

Acompañada al piano por Isaac Verdugo, la joven interpretó un programa con obras de Johann Sebastian Bach y Sergei Koussevitzky, recibiendo el reconocimiento y los aplausos del público que acudió para respaldar su formación artística.

Familiares, amigos y aficionados a la música se sumaron a esta iniciativa, que permitirá a Deneb representar el talento mazatleco en uno de los encuentros especializados en instrumentos de cuerda más importantes del país, consolidando así un nuevo paso en su desarrollo profesional.

  • $!Deneb Guzmán Madrigal agradece a los asistentes su apoyo.
    Deneb Guzmán Madrigal agradece a los asistentes su apoyo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Javier Brito, Deneb Guzmán y Vanessa Arce.
    Javier Brito, Deneb Guzmán y Vanessa Arce. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Fernanda Valdez Soto y Lilith Torres Paniagua.
    Fernanda Valdez Soto y Lilith Torres Paniagua. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Mónica Dorantes y Érick Ramos.
    Mónica Dorantes y Érick Ramos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Leonardo Hernández, Viktoria Jara, Victoria Bustamante, Valeria Pineda y Maritza Cisneros.
    Leonardo Hernández, Viktoria Jara, Victoria Bustamante, Valeria Pineda y Maritza Cisneros. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Rocío Pinto y Frida Zebadua.
    Rocío Pinto y Frida Zebadua. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ángel Castillo. Nicole Rentería y Violeta Nava.
    Ángel Castillo. Nicole Rentería y Violeta Nava. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Francisco López y Emily Robles.
    Francisco López y Emily Robles. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!David Aguilar y Ana Aguilar.
    David Aguilar y Ana Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El concierto reunió a amantes de la música de concierto que acudieron para respaldar el desarrollo artístico de la joven contrabajista.
    El concierto reunió a amantes de la música de concierto que acudieron para respaldar el desarrollo artístico de la joven contrabajista. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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