Impulsan creatividad y amor por la lectura entre estudiantes de primaria

En un ambiente lleno de entusiasmo y aprendizaje, el ilustrador Memo Plastilina y la escritora Norma Muñoz Ledo participaron en el Encuentro de Lectores con Escritores “Bosque Serendipia”, organizado por la SEPyC.

Durante la jornada, ambos autores convivieron con estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca sus procesos creativos y dialogar sobre la importancia de la lectura y la imaginación.

Memo Plastilina realizó actividades con materiales modelables, mientras que Muñoz Ledo compartió reflexiones sobre el papel de los libros en el desarrollo infantil.

Los invitados coincidieron en que fortalecer la creatividad y acercar a las nuevas generaciones a la lectura son herramientas fundamentales para su formación, especialmente en una época marcada por la tecnología y las pantallas.