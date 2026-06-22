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Impulsan creatividad y amor por la lectura entre estudiantes de primaria

Memo Plastilina y Norma Muñoz Ledo convivieron con niñas y niños durante el Encuentro de Lectores con Escritores ‘Bosque Serendipia’, donde compartieron experiencias para fomentar la imaginación, la creatividad y el gusto por los libros.
Marisela González |
22/06/2026 13:47
22/06/2026 13:47

En un ambiente lleno de entusiasmo y aprendizaje, el ilustrador Memo Plastilina y la escritora Norma Muñoz Ledo participaron en el Encuentro de Lectores con Escritores “Bosque Serendipia”, organizado por la SEPyC.

Durante la jornada, ambos autores convivieron con estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca sus procesos creativos y dialogar sobre la importancia de la lectura y la imaginación.

Memo Plastilina realizó actividades con materiales modelables, mientras que Muñoz Ledo compartió reflexiones sobre el papel de los libros en el desarrollo infantil.

Los invitados coincidieron en que fortalecer la creatividad y acercar a las nuevas generaciones a la lectura son herramientas fundamentales para su formación, especialmente en una época marcada por la tecnología y las pantallas.

  • $!Memo Plastilina compartió con estudiantes su pasión por el arte y la creatividad, inspirándolos a desarrollar su imaginación a través de la lectura y la expresión artística.
    Memo Plastilina compartió con estudiantes su pasión por el arte y la creatividad, inspirándolos a desarrollar su imaginación a través de la lectura y la expresión artística. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Noelia Vega Covarrubias y Andrea García, Reina Infantil de la Poesía y Princesa Real del Carnaval 2026, respectivamente.
    Noelia Vega Covarrubias y Andrea García, Reina Infantil de la Poesía y Princesa Real del Carnaval 2026, respectivamente. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Isabella Gabriela Lugo Juárez, Lía Monserrat Franco Venegas y Mía Victoria Lizárraga Murúa.
    Isabella Gabriela Lugo Juárez, Lía Monserrat Franco Venegas y Mía Victoria Lizárraga Murúa. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!José Carlos y Aleiza Junyra Fierro Bernal.
    José Carlos y Aleiza Junyra Fierro Bernal. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Profesoras y alumnas se toman la fotografía del recuerdo.
    Profesoras y alumnas se toman la fotografía del recuerdo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Cristóbal Antonio Sarmiento Aguirre y Romeo Antonio Briones Benítez.
    Cristóbal Antonio Sarmiento Aguirre y Romeo Antonio Briones Benítez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Yagna Patricia Caballero Guevara, Eunice Cerecer Osuna y Perla Cristina Aguilar Martínez.
    Yagna Patricia Caballero Guevara, Eunice Cerecer Osuna y Perla Cristina Aguilar Martínez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Mariel Zamora.
    Mariel Zamora. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Santiago Emanuel Martínez Valdez, Alonso Osuna Amillano y Jorge Tirado Rodríguez.
    Santiago Emanuel Martínez Valdez, Alonso Osuna Amillano y Jorge Tirado Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Carmen María Piña, Noelia Vega Covarrubias y Analy Marisol Vergara.
    Carmen María Piña, Noelia Vega Covarrubias y Analy Marisol Vergara. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Yunnie González fue la coordinadora del evento.
    Yunnie González fue la coordinadora del evento. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Norma Muñoz Ledo convivió con estudiantes y compartió reflexiones sobre la importancia de la lectura como una herramienta para fortalecer la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico.
    Norma Muñoz Ledo convivió con estudiantes y compartió reflexiones sobre la importancia de la lectura como una herramienta para fortalecer la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
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