Inaugura Grupo Coppel su Club Deportivo

Como una forma de beneficiar a sus colaboradores y la comunidad sinaloense, Grupo Coppel llevó a cabo la inauguración de su Club Deportivo, un complejo deportivo y recreativo que beneficiará a sus más de 17 mil colaboradores y sus familias.

De esta forma, Grupo Coppel reafirma su compromiso con el bienestar integral, la salud y la recreación en un entorno seguro y moderno.

Agustín Coppel Luken, presidente de Grupo Coppel, explicó que el proyecto responde a una visión de largo plazo de la empresa para fortalecer la calidad de vida de quienes forman parte de la organización.

“Hoy formalizamos un proyecto de muchos años, que refleja nuestro compromiso con el presente y con el futuro de Sinaloa, de Culiacán en especial y con todas las comunidades que conforman a nuestra querida ciudad”, dijo.

La oferta deportiva del recinto, ubicado en la colonia Valle Alto, incluye seis canchas de pádel, tres de basquetbol, tres de futbol soccer, tres albercas, además de espacios para tenis, softbol, futbol rápido, yoga y ciclopista.

Adicionalmente, las instalaciones cuentan con un oratorio, pabellones con asadores para eventos sociales y un centro de usos múltiples que puede ser usado para eventos especiales como conciertos, bodas y convenciones; además de una cafetería operada por Grupo Panamá.

Cabe destacar que con el apoyo del Jardín Botánico se integraron 800 árboles y palmas, además de 200 mil plantas que manifiestan la vocación ecológica de Coppel y ayudan al equilibrio urbano.

Las cuotas mensuales son 70 por ciento más accesibles que opciones similares en la ciudad y el país, bajo un modelo de corresponsabilidad empresa-colaborador.