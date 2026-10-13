Inicia Anspac Mazatlán su ciclo escolar 2026-2027 con misa

Con una misa de acción de gracias en la Parroquia San Carlos Borromeo, integrantes de Anspac Mazatlán dieron inicio a su ciclo escolar 2026-2027, en una celebración en la que pidieron por un año de aprendizaje, crecimiento personal y unión.

La ceremonia la ofició el Padre Jesús Roberto del Villar, quien durante su homilía invitó a las asistentes a reflexionar sobre la importancia de vivir la fe más allá de las palabras, mediante acciones que contribuyan al bienestar de quienes las rodean.

El sacerdote señaló que la práctica religiosa no debe convertirse en una costumbre que se realice por inercia, sino en una convicción que se refleje en la vida cotidiana, en la convivencia y en el compromiso con los demás.

Explicó que la fe debe manifestarse a través de las obras y del servicio, por lo que exhortó a las integrantes de la asociación a mantener una relación cercana con Dios y llevar a la práctica las enseñanzas del Evangelio.

Destacó la importancia de la unidad, al advertir que las divisiones pueden debilitar a cualquier grupo, comunidad o familia, por ello, llamó a fortalecer los lazos entre las integrantes y a trabajar en conjunto para alcanzar los objetivos de la institución.

Al concluir la misa, las asistentes se reunieron para tomarse la fotografía del recuerdo y dar la bienvenida a una nueva etapa de actividades.