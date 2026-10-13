Gente
|
En comunidad

Inicia Anspac Mazatlán su ciclo escolar 2026-2027 con misa

Integrantes de la asociación se reunieron en la Parroquia San Carlos Borromeo para encomendar el nuevo periodo a Dios; el Padre Jesús Roberto del Villar llamó a fortalecer la fe con acciones y servicio a los demás
Marisela González |
13/10/2026 15:52
13/10/2026 15:52

Con una misa de acción de gracias en la Parroquia San Carlos Borromeo, integrantes de Anspac Mazatlán dieron inicio a su ciclo escolar 2026-2027, en una celebración en la que pidieron por un año de aprendizaje, crecimiento personal y unión.

La ceremonia la ofició el Padre Jesús Roberto del Villar, quien durante su homilía invitó a las asistentes a reflexionar sobre la importancia de vivir la fe más allá de las palabras, mediante acciones que contribuyan al bienestar de quienes las rodean.

El sacerdote señaló que la práctica religiosa no debe convertirse en una costumbre que se realice por inercia, sino en una convicción que se refleje en la vida cotidiana, en la convivencia y en el compromiso con los demás.

Explicó que la fe debe manifestarse a través de las obras y del servicio, por lo que exhortó a las integrantes de la asociación a mantener una relación cercana con Dios y llevar a la práctica las enseñanzas del Evangelio.

Destacó la importancia de la unidad, al advertir que las divisiones pueden debilitar a cualquier grupo, comunidad o familia, por ello, llamó a fortalecer los lazos entre las integrantes y a trabajar en conjunto para alcanzar los objetivos de la institución.

Al concluir la misa, las asistentes se reunieron para tomarse la fotografía del recuerdo y dar la bienvenida a una nueva etapa de actividades.

  • $!Sandra Gaviño, Liz Benítez, Mercedes Cubillas y Lucy Calleros de Soto.
    Sandra Gaviño, Liz Benítez, Mercedes Cubillas y Lucy Calleros de Soto. ( Fotos: Noroeste/Guillermina García)
  • $!Lupita Huerta, Lupita Salazar y Lupita Esparza.
    Lupita Huerta, Lupita Salazar y Lupita Esparza. ( Fotos: Noroeste/Guillermina García)
  • $!Lupita Torres, María del Carmen León y Juani Rodríguez
    Lupita Torres, María del Carmen León y Juani Rodríguez ( Fotos: Noroeste/Guillermina García)
  • $!Marypaz Galicia y Sandra Luz Ríos.
    Marypaz Galicia y Sandra Luz Ríos. ( Fotos: Noroeste/Guillermina García)
  • $!María Robles, Santi Pérez, Mónica Domínguez y Triny Valencia
    María Robles, Santi Pérez, Mónica Domínguez y Triny Valencia ( Fotos: Noroeste/Guillermina García)
  • $!Socorro Bautista e Irma Lorena Jáuregui.
    Socorro Bautista e Irma Lorena Jáuregui. ( Fotos: Noroeste/Guillermina García)
  • $!Irene Espino, Griselda López, Lulú Ibarra y Lupita Esparza.
    Irene Espino, Griselda López, Lulú Ibarra y Lupita Esparza. ( Fotos: Noroeste/Guillermina García)
  • $!Esdeina González Cruz, Bertha Alicia Aguilar y Ana Bertha Benitez.
    Esdeina González Cruz, Bertha Alicia Aguilar y Ana Bertha Benitez. ( Fotos: Noroeste/Guillermina García)
  • $!Rocío Ramos, Laura Osuna Moraila y Mariluz Ornelas Sarabia.
    Rocío Ramos, Laura Osuna Moraila y Mariluz Ornelas Sarabia. ( Fotos: Noroeste/Guillermina García)
  • $!Heriberta González, María Guadalupe Hernández Barrón y Verónica Crespo Navarro.
    Heriberta González, María Guadalupe Hernández Barrón y Verónica Crespo Navarro. ( Fotos: Noroeste/Guillermina García)
  • $!Maria Luisa Platas, Alicia Dones Madero y Rosario Cruz.
    Maria Luisa Platas, Alicia Dones Madero y Rosario Cruz. ( Fotos: Noroeste/Guillermina García)
  • $!Isela Millán Lizárraga, Susana Margarita García Meza y María Elena Hernández.
    Isela Millán Lizárraga, Susana Margarita García Meza y María Elena Hernández. ( Fotos: Noroeste/Guillermina García)
  • $!Ana Luisa y Clarita Lizárraga
    Ana Luisa y Clarita Lizárraga ( Fotos: Noroeste/Guillermina García)
  • $!María Guadalupe Betancourt, Ana Bertha Estrada y Marisela Valdez.
    María Guadalupe Betancourt, Ana Bertha Estrada y Marisela Valdez. ( Fotos: Noroeste/Guillermina García)
  • $!Blanca Estela Márquez, Benita Anguiano y Alicia Vizcarra.
    Blanca Estela Márquez, Benita Anguiano y Alicia Vizcarra. ( Fotos: Noroeste/Guillermina García)
  • $!Aurora Alicia Crespo, Adeline Rodríguez y Rosa María Guevara.
    Aurora Alicia Crespo, Adeline Rodríguez y Rosa María Guevara. ( Fotos: Noroeste/Guillermina García)
  • $!Lucy Calleros de Soto leyó una de las lecturas.
    Lucy Calleros de Soto leyó una de las lecturas. ( Fotos: Noroeste/Guillermina García)
  • $!El Padre Jesús Roberto del Villar ofició la misa.
    El Padre Jesús Roberto del Villar ofició la misa. ( Fotos: Noroeste/Marisela González)
  • $!Adriana Arciga, Luduvina Camacho, Lorena López, Ángeles Escalantes y Martha Rodríguez.
    Adriana Arciga, Luduvina Camacho, Lorena López, Ángeles Escalantes y Martha Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Marisela González)
#Anspac Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube