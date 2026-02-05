Inicia el Festival de Belleza Rendez Vous en Cimaco Culiacán

Bajo la temática Naturaleza Maximalista, Cimaco Culiacán invita a disfrutar una nueva edición de uno de sus festivales de belleza más esperados por sus clientes, el Rendez Vous, mismo que inicia este viernes 6 de febrero, para culminar hasta el día 23.

En este evento, Cimaco Culiacán dará a conocer lo último en tendencias de maquillaje, tratamientos y fragancias de esta temporada, en toda su área de perfumería y belleza, celebrando así la innovación en el cuidado personal y estilo.

Este año, la temática es Naturaleza Maximalista, la cual está inspirada en las texturas brillantes que marcarán esta temporada, así como en la riqueza de formas y colores cálidos que regala la naturaleza, llenos de atrevimiento y acabados luminosos, seguidos de una visión fresca y divertida que se combina para resaltar la esencia de la marca Cimaco y sus exclusivas líneas de perfumería y belleza.

Durante el festival, Cimaco ofrecerá atractivas promociones, como por ejemplo, por cada 7 mil pesos de compra en el departamento de perfumería, recibirán de obsequio, una tina Pa para pies o una recortadura de cabello, dos opciones prácticas y pensadas para el bienestar personal.

Así mismo se tendrán dinámicas especiales en tienda donde podrán ganar muchas otras sorpresas con sus compras. En el evento, se informó también que será a través de las redes sociales de Cimaco, donde se compartirá el calendario de consultorías, colaboraciones, pláticas, y talleres con expertos en belleza cuidado personal que se llevarán a cabo durante el festival Rendez Vous.

En el evento, también se brindó un reconocimiento especial a colaboradores del área de perfumería y belleza, por destacarse pos su servicio y altas ventas.