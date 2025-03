Inmortaliza María del Rosario Espinoza su nombre en letras de oro

Por una destacada trayectoria en el ámbito deportivo, y por ser una mujer que ha marcado la historia del deporte mexicano, llevando el nombre de su país a lo más alto en el podio mundial en el Tae Kwon Do, María del Rosario Espinoza, fue reconocida con su la develación de su nombre en letras de oro, en el muro de honor del Congreso del Estado de Sinaloa.

Con este homenaje, no solo se reconoce sus victorias y medallas, sino también su inquebrantable espíritu de lucha, disciplina y ejemplo de perseverancia para las generaciones presentes, y futuras.

Ante un recinto que lució lleno, encabezando el evento el Gobernador Rubén Rocha Moya, “Chayito”, como se le conoce de cariño, fue reconocida por demostrar que el orgullo de una deportista no está solo en obtener una medalla, sino por el camino que ha recorrido para ganarla, volviéndose una inspiración para mujeres y jóvenes, y para todos aquellos que sueñan con alcanzar la excelencia a través del esfuerzo, la disciplina y la determinación.

“Hoy ver mi nombre en este muro al lado de sinaloenses ilustres que han sido un ejemplo, no solo para nuestro estado sino para todo México, es un honor que jamás imaginé.

“Cuando decidí formalizar mi relación con el tae kwon do me encontré con un desafío mucho más grande: llevar a México a lo más grande del podio. Sin embargo nunca imaginé que ese esfuerzo no solo me llevaría a representar a mi País, sino también a mi comunidad, La Brecha, que viví muchos años de mi infancia.

“Mi primer gran logro fue cuando gané la primer medalla internacional, en ese momento entendí que no solo estaba cambiando mi vida, sino también estaba inspirando a otras niñas y niños que, como yo, sueñan por alcanzar sus metas.

Chayito compartió este reconocimiento a otras deportistas del estado que, al igual que ella, han trascendido en el panorama nacional y mundial: Itzel Manjarrez, Hilda Gaxiola, Briseyda Acosta o Luz Daniela Gaxiola.