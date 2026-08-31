Instituto Senda da la bienvenida a sus nuevas familias

Un recorrido por todo lo que ofrece y lo que distingue al Instituto Senda del Río, es lo que pudieron conocer las nuevas familias que a partir de este nuevo ciclo escolar, se suman a la familia Senda, en todos los niveles escolares.

Las nuevas familias fueron recibidas por los maestros y directivos de la institución, encabezados por su directora general DDH Beatriz Adriana González, quien se mostró emocionada y feliz de darles la bienvenida a la familia Senda.

”Estoy convencida de que la mejor alianza que el Instituto Senda tiene, es con ustedes, con nuestras familias, recuerden siempre que ustedes son los principales formadores de nuestras niñas, niños y jóvenes que tenemos aquí en nuestras aulas. Gracias a todos, sean bienvenidos para seguir formando la gran comunidad de este nuevo ciclo escolar”, resaltó su directora.

Destacó también, que están celebrando 41 años de existencia, formando generaciones, desarrollando personas que piensan, sienten y sueñan. “Estamos convencidos que estas personas son las nuevas generaciones que vendrán a cambiar el mundo, haciendo con ello un mejor Culiacán, un mejor Sinaloa y un mejor México.

Durante el evento, los padres de familia pudieron apreciar de primera mano el modelo educativo de la institución, sus valores, certificaciones, alianzas, convenios, y mucho más, mostrando el por qué son una institución reconocida y de gran calidad educativa.