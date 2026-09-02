Instituto Senda da la bienvenida a un nuevo ciclo escolar

Llenos de alegría, alumnos del Instituto Senda regresaron a clases, listos para disfrutar del nuevo ciclo escolar 2026-2027, portando sus mochilas, loncheras y su uniforme, los pequeños disfrutaron de una alegre bienvenida por sus maestros.

”Estamos muy felices, contentos y listos para recibir a nuestros alumnos, desde pre maternal hasta tercero de secundaria, ya que los alumnos de preparatoria iniciaron sus clases desde el 10 de agosto, por lo que hoy, todo el equipo senda está feliz de recibirlos, para que todas nuestras familias ya estén activadas en este ciclo escolar 2026-2027”, expresó la directora general Beatriz Adriana González.

Volvemos, dijo, con el gran compromiso de seguir fortaleciendo la historia de esta comunidad, arrancando con el 41 aniversario, y así seguir aportando a su comunidad, transformando la vida de sus niños, niñas y jóvenes.