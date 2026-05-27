‘Inunda’ el rosa a La Casa del Maquío con ‘La Casa Nómada’

La artista Elina Chauvet, en conjunto con 15 artistas locales, presentó La Casa Nómada, interviniendo el gran patio de La Casa del Maquío, con una estructura en rosa, que estará ahí de manera permanente, y con la que se hace un llamado a la reflexión por la violencia de género.

La artista detalló que esta instalación en un proyecto de Rosa Mexicana, y se creó con el objetivo de transformar el dolor en memoria y la violencia en resiliencia, resignificando al rosa como un color asociado a los feminicidios en Ciudad Juárez, además de ser tomado como su símbolo de sororidad y acompañamiento.

“Este es un proyecto de Icebox Collective con sede en Washington y, de las cuatro estructuras de este tipo que existen en el mundo, y ahora una está en Culiacán”, subrayó.

La propuesta dialoga con el color rosa como elemento simbólico de denuncia y sororidad hacia aquellas familias con las que la artista comparte un duelo y un dolor interminable. Ella transforma la Casa Nómada en memoria, hogar y espacio de añoranza hacia el ser amado, convirtiéndola casa en la casa de las ausencias.

Chauvet ha llevado su trabajo artístico a países de América, Europa, África y Oceanía. Su obra ha sido exhibida en espacios como el Museo MACRO de Roma, la Bienal de Mercosul en Brasil y galerías en Nueva York, además de colaborar recientemente con la firma Dior en la colección Crucero 2023-2024.