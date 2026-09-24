Invita a conocer las nuevas tendencias de belleza en su festival ‘Rendez Vous 2026’

A partir de este 24 de septiembre y hasta el 12 de octubre, Cimaco Culiacán invita a disfrutar de una nueva edición más de su Festival de Belleza Rendez Vous 2026, un evento en el que los asistentes podrán admirar y adquirir las nuevas tendencias de otoño-invierno en perfumería, maquillaje y skincare. Este festival insignia del departamento de Belleza y Perfumería, en su edición 2026, participan más de 20 marcas de prestigio, las cuales estarán presentando excelentes novedades y promociones.

La edición 2026 del Festival de Belleza, está inspirado en el concepto Rock Your Beauty.

Durante su presentación, y con el objetivo de consentir a sus clientes, la edición de este año está inspirada en el concepto Rock your Beauty, una propuesta audaz que celebra los contrastes entre sombras intensas, texturas brillantes y acabados luminosos llenos de color. Inspirado en la energía y vanguardia del mundo del espectáculo, este enfoque fresco e impactante refleja a la perfección la identidad sofisticada de Cimaco y su selecto portafolio de marcas exclusivas.

Novedades en perfumería y más se podrá admirar en Cimaco Culiacán.

De igual manera, se dio a conocer que durante el periodo del Festival de la Belleza Rendez Vous, los asistentes podrán disfrutar de tendencias de temporada, lanzamientos exclusivos y lo más destacado en cosméticos, tratamientos de cuidado de la piel y fragancias internacionales. También recibirán consultorías personalizadas con especialistas Cimaco, y colaboraciones con reconocidos expertos del mundo de la belleza.

Marcas como Chanel, Balmain y Tom Ford, presentarán novedades.

Entre las promociones exclusivas de temporada, anunciaron que por cada 6 mil pesos de compra en el departamento de Perfumería Cimaco, los clientes podrán recibir de obsequio un elegante cofre para maquillaje, diseñado como un accesorio práctico e indispensable para la organización del cuidado personal. Rendez Vous no es solo un festival de promociones; es una experiencia inmersiva diseñada para celebrar la individualidad de nuestros clientes.

Gerardo Guzmán, uno de los vendedores reconocidos por su buen desempeño.

Por ello, Cimaco desea que cada persona descubra su estilo propio para la temporada Otoño–Invierno 2026, acompañados por su gran Equipo de Especialistas y las mejores marcas del mercado, como Chanel, Tom Ford, Balmain, Miss Dior, entre otros. Durante la presentación, Cimaco Culiacán brindó un reconocimiento especial a los vendedores que se destacarón durante la temporada primavera-verano anterior.

María del Carmen Martínez, otra de las vededoras reconocidas.

Durante la presentación, Cimaco Culiacán brindó un reconocimiento especial a los vendedores que se destacarón durante la temporada primavera-verano anterior.