Gente
|
Belleza

Invita Cimaco al Rendez Vous: Festival de la Belleza

Este esperado evento de la temporada otoñal se lleva a cabo en el área de Perfumería y Belleza de la tienda departamental, donde los clientes podrán disfrutar de las últimas tendencias, experiencias exclusivas y atractivas promociones
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
29/09/2025 13:10
29/09/2025 13:10

Cimaco da la bienvenida al otoño con el inicio de Rendez Vous: Festival de la Belleza, que arrancó en su sucursal de Culiacán y se extenderá hasta el 13 de octubre.

Este esperado evento se lleva a cabo en el área de Perfumería y Belleza, donde los clientes podrán disfrutar de las últimas tendencias, experiencias exclusivas y atractivas promociones.

En esta edición, el festival adopta el tema “Show & Glamour”, una propuesta inspirada en el brillo, la energía del espectáculo y las texturas coloridas que marcarán la pauta durante la temporada otoño–invierno 2025.

La tienda departamental transforma sus espacios en una pasarela de color, luminosidad y elegancia, reafirmando su compromiso con la excelencia y la innovación en belleza.

Como parte de las promociones destacadas, por cada 6 mil 500 pesos de compra en Perfumería Cimaco, los asistentes recibirán de obsequio un espejo con luz para maquillaje, ideal para el cuidado personal y para lograr looks profesionales desde casa.

Mientras que por la compra de 2 mil 500 pesos se hará entrega de un set de artículos de belleza.

Al mismo tiempo, Cimaco realizará más actividades como consultorías y faciales con expertos en belleza y tratamientos, a través de sus redes sociales, por lo que invitan a sus clientes a consultar en ellas el calendario de eventos especiales online que se llevarán a cabo a lo largo del festival.

Las promociones

Por cada 2 mil 500 pesos en perfumería, participas para un set de skincare.

- En el sorteo de un Mazda 2 sedán.

- Estee Lauder ofrece un set de skincare o kit de belleza en compras superiores a mil 800 pesos, a un precio de 2 mil 950 pesos el kit, considerando que por sí solo vale 10 mil pesos.

  • $!Tomás Pérez y María Martínez
    Tomás Pérez y María Martínez
  • $!Fedra Osuna y Denisse Larreta
    Fedra Osuna y Denisse Larreta
  • $!Jordana Walker y Enrique Alfaro.
    Jordana Walker y Enrique Alfaro.
  • $!Celestina Félix y Alberto López
    Celestina Félix y Alberto López
  • $!Set de skin care de Estee Lauder.
    Set de skin care de Estee Lauder.
  • $!Por cada 6 mil 500 pesos de compra recibirá de obsequio un espejo con luz para maquillaje.
    Por cada 6 mil 500 pesos de compra recibirá de obsequio un espejo con luz para maquillaje.
  • $!Por cada 2 mil 500 pesos de compra en perfumería, participa en el sorteo de un sedán Mazda 2.
    Por cada 2 mil 500 pesos de compra en perfumería, participa en el sorteo de un sedán Mazda 2.
  • $!Cimaco está de fiesta en su área de perfumería.
    Cimaco está de fiesta en su área de perfumería.
  • $!Visite el área de perfumería y disfrute de las atractivas promociones para la belleza.
    Visite el área de perfumería y disfrute de las atractivas promociones para la belleza.
  • $!El festival Rendez Vous de Cimaco tiene obsequios para todos los presupuestos.
    El festival Rendez Vous de Cimaco tiene obsequios para todos los presupuestos.
#Publicidad
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube