Invita Cimaco al Rendez Vous: Festival de la Belleza

Cimaco da la bienvenida al otoño con el inicio de Rendez Vous: Festival de la Belleza, que arrancó en su sucursal de Culiacán y se extenderá hasta el 13 de octubre.

Este esperado evento se lleva a cabo en el área de Perfumería y Belleza, donde los clientes podrán disfrutar de las últimas tendencias, experiencias exclusivas y atractivas promociones.

En esta edición, el festival adopta el tema “Show & Glamour”, una propuesta inspirada en el brillo, la energía del espectáculo y las texturas coloridas que marcarán la pauta durante la temporada otoño–invierno 2025.

La tienda departamental transforma sus espacios en una pasarela de color, luminosidad y elegancia, reafirmando su compromiso con la excelencia y la innovación en belleza.

Como parte de las promociones destacadas, por cada 6 mil 500 pesos de compra en Perfumería Cimaco, los asistentes recibirán de obsequio un espejo con luz para maquillaje, ideal para el cuidado personal y para lograr looks profesionales desde casa.

Mientras que por la compra de 2 mil 500 pesos se hará entrega de un set de artículos de belleza.

Al mismo tiempo, Cimaco realizará más actividades como consultorías y faciales con expertos en belleza y tratamientos, a través de sus redes sociales, por lo que invitan a sus clientes a consultar en ellas el calendario de eventos especiales online que se llevarán a cabo a lo largo del festival.

Las promociones

Por cada 2 mil 500 pesos en perfumería, participas para un set de skincare.

- En el sorteo de un Mazda 2 sedán.

- Estee Lauder ofrece un set de skincare o kit de belleza en compras superiores a mil 800 pesos, a un precio de 2 mil 950 pesos el kit, considerando que por sí solo vale 10 mil pesos.